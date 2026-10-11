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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ χθες Σάββατο, διαμηνύοντας πως την «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα».
Houthi attack targeted King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia
On October 10, 2026 (Saturday), an attack targeted King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia. Saudi authorities reported significant human casualties and material damage; operations were temporarily suspended for assessment.
Saudi Arabia’s General Authority of Civil Aviation (GACA) confirmed the attack occurred in the afternoon. In a follow-up statement, it reported 12 people killed (4 Saudi citizens and residents of other nationalities: 2 Bangladeshi, and 1 each American, Egyptian, Jordanian, Syrian, Palestinian, and Sudanese) and 309 injured (some critically), who were treated in hospitals. Material damage occurred and was being assessed/inventoryed. #KingKhalidInternationalAirport #Riyadh #SaudiArabia #Yemen #Mocha #AlMocha #Dhubab #MeccaAgreement #AlMokha #Mokha #BabElMandebStrait #Hudaydah #Hodeydah #Hodeida #Hudaida #Hodeda #Hays #War #WarYemen #Taizz #Marib #PresidentialLeadershipCouncil #PLC #SouthernYemen #Aden #SouthArabiaState #Aden #Yemen #SouthYemen #Houthis #AnsarAllah #STC #UAE #Iran #YemenWar #YemenCivilWar #UnitedArabEmirates #BabElMandeb #PerimIsland #MayyunIsland #Aden #Sanaa #Marib #Taiz #BabElMandab #BabElMandabStrait #بابالمندب
— WorldGeopolitics25 (@WGeopolitics25) October 10, 2026
Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» την επίθεση που είχε στόχο «τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ», με αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ των ταξιδιωτών και των υπαλλήλων του προσωπικού του αεροδρόμιου» και πρόσθεσε ότι το βασίλειο εννοεί να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την «τρομοκρατική επίθεση αυτή».
https://t.co/q5otUrilQm
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) October 10, 2026
Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ
Η επίθεση το Σάββατο η οποία έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ είχε απολογισμό «12 νεκρούς» και 309 τραυματίες, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του βασιλείου.
🚨 BREAKING
🔴 Hundreds Killed or Injured in Yemeni Missile Strike on Riyadh Airport
🔹#Saudi Arabia announced that a missile attack by #Yemen’s Houthis on King Khalid International Airport in Riyadh killed at least 12 people, including one American citizen, and injured 309 others.
— Ghasem Makarem (@GhasemMakarem) October 10, 2026
Τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας κι οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους υπήκοος ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους, διευκρίνισε η γενική αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν «309» άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η αρχή, αναφερόμενη ακόμη σε «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.
#Statement | Follow-up on the attack targeting King Khalid International Airport in Riyadh.
#GACA https://t.co/aTPAb8ImDx
— هيئة الطيران المدني (@ksagaca) October 10, 2026
Η λειτουργία του αερολιμένα ανεστάλη.
King Khalid International Airport in Riyadh, Saudi Arabia, comes under attack, leading to flight cancellations and an evacuation.
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— Highlights (@highlightsnews1) October 10, 2026