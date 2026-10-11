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Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά –γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι–, που πρόσκειται στο Ιράν, για την πολύνεκρη επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ χθες Σάββατο, διαμηνύοντας πως την «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα».

Ο εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Σαουδάραβας συνταγματάρχης Νούρι αλ Μάλκι, χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου» την επίθεση που είχε στόχο «τερματικό σταθμό επιβατών στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ», με αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς μεταξύ των ταξιδιωτών και των υπαλλήλων του προσωπικού του αεροδρόμιου» και πρόσθεσε ότι το βασίλειο εννοεί να «ανταποδώσει με αποφασιστικότητα» την «τρομοκρατική επίθεση αυτή».

Τουλάχιστον 12 νεκροί και 309 τραυματίες από την επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Η επίθεση το Σάββατο η οποία έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ είχε απολογισμό «12 νεκρούς» και 309 τραυματίες, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας του βασιλείου.

Τέσσερις υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας κι οκτώ αλλοδαποί, ανάμεσά τους υπήκοος ΗΠΑ, έχασαν τη ζωή τους, διευκρίνισε η γενική αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε μέσω X. Η επίθεση είχε επίσης αποτέλεσμα να τραυματιστούν «309» άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε η αρχή, αναφερόμενη ακόμη σε «υλικές ζημιές», το εύρος των οποίων τελεί υπό αποτίμηση.

Η λειτουργία του αερολιμένα ανεστάλη.

 

 

 

 

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