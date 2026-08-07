Επιθέσεις αποδοθείσες στο υεμενίτικο ένοπλο κίνημα Ανσαραλά, επίσης γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, που πρόσκειται στο Ιράν, τραυμάτισαν 11 άμαχους χθες Πέμπτη στη νότια Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ.

Ο απολογισμός είναι δίχως προηγούμενο σε τέσσερα και πλέον χρόνια εχθροπραξιών.

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται επτά υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένου 4χρονου παιδιού που υπέστη εγκαύματα δεύτερου βαθμού, δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ένας υπήκοος Υεμένης και ένας υπήκοος Πακιστάν, ανέφερε εκπρόσωπος της συμμαχίας, ο Τούρκι αλ Μάλκι, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατικές» ενέργειες, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του σουνιτικού βασιλείου SPA.

Διευκρίνισε ότι οι επιθέσεις έγιναν στη Νατζράν (νότια), που γειτονεύει με την Υεμένη.