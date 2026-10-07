Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιθέσεις των Χούθι κατά αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσαν την Τετάρτη οι αερολιμενικές αρχές του βασιλείου, το οποίο στηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης απέναντι στους φιλοϊρανούς μαχητές.

Το διεθνές αεροδρόμιο της Άμπχα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, και το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Ριάντ “αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων κατά των εγκαταστάσεών τους χθες, Τρίτη, και σήμερα”, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γενική διεύθυνση πολιτικής αεροπορίας, προσθέτοντας ότι έχασαν τη ζωή τους πολίτες της Αιγύπτου, της Αλγερίας και του Σουδάν, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 36 άνθρωποι.

Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζονται οι Χούθι αλλά αυτοί που ανέλαβαν την ευθύνη τις τελευταίες ώρες για τις επιθέσεις κατά αυτών των δύο αεροδρομίων.

Ειδικότερα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και οκτώ τραυματίστηκαν σε επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ, ενώ άλλοι δύο σκοτώθηκαν και 28 τραυματίστηκαν σε επίθεση κατά εγκαταστάσεων του αεροδρομίου της Άμπχα.

Μία από τις επιθέσεις σημειώθηκε σήμερα και η άλλη χθες, Τρίτη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται πότε χτυπήθηκε κάθε αεροδρόμιο.