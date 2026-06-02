Διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο Σαουθάμπτον, στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία ενός φοιτητή από έναν νεαρό Σιχ.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν τις συνθήκες του θανάτου του 18χρονου Χένρι Νόουακ, τον οποίο μαχαίρωσε ένας 23χρονος που καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη. Έκαναν πορεία προς το σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο φοιτητής και στη συνέχεια τα έβαλαν με τους αστυνομικούς που είχαν μπλοκάρει τον δρόμο.

🚨🇬🇧 UK Police just attacked protestors out for Henry Nowak with Riot Shields in Southampton You can see the Police provoking and making the first move – Mass Civil Unrest is exactly what they want. pic.twitter.com/ZQ3YYBrGO5 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 2, 2026

Trouble on the streets of Southampton was inevitable after the release of the Henry Nowak police body cam footage and grooming gang inquiry. It is the ‘no win’ trap they set. Cue the far-right rhetoric of a Governemnt and establishment hell-bent on harming the people it swore… pic.twitter.com/yJ7BCP14fm — Darren of Plymouth (@DarrenPlymouth) June 2, 2026

Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο Νόουακ συνελήφθη από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο όπου δέχτηκε την επίθεση. Η αστυνομία του Σαουθάμπτον ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι «παραπλανήθηκε» από τον δράστη.

Σύμφωνα με το BBC, το πλήθος είχε συγκεντρωθεί αρχικά έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της πόλης και στη συνέχεια κατευθύνθηκε σε ένα σημείο κοντά στο πατρικό σπίτι του δράστη, του Βίκραμ Ντίγκουα, στο Σεντ Ντένις. Οι διαδηλωτές εκτόξευαν καρέκλες, κουτάκια αναψυκτικών και φωτοβολίδες, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να υποχωρήσουν.