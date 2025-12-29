Ένα μεταναστευτικό ρεύμα που για δεκαετίες κατευθυνόταν προς το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πλέον να αντιστρέφεται. Χιλιάδες Ρουμάνοι εγκαταλείπουν τη Βρετανία, απογοητευμένοι από το αυξανόμενο κόστος ζωής, την επιβάρυνση των δημόσιων υπηρεσιών και την πίεση της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, 37.000 Ρουμάνοι κάτοικοι έφυγαν από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τον περασμένο Ιούνιο, ενώ μόλις 14.000 νέοι μετανάστες από τη Ρουμανία εγκαταστάθηκαν στη χώρα.

Η μεταστροφή αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες δεκαετίες, όταν περίπου τέσσερα εκατομμύρια Ρουμάνοι μετανάστευσαν στο εξωτερικό μετά την πτώση του κομμουνισμού, με τη Βρετανία να αποτελεί έναν από τους βασικούς προορισμούς. Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει. Η οικονομία της Ρουμανίας καταγράφει ισχυρή ανάπτυξη, οι μέσοι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 700% την τελευταία δεκαετία, η ανεργία παραμένει χαμηλή και το κόστος στέγασης είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Χαρακτηριστική της νέας τάσης είναι η ιστορία της Αλεξάνδρας Σταμάτε. Η ίδια και ο σύζυγός της, Φλορίν, μετανάστευσαν στο Μπρίστολ το 2015, γεμάτοι ελπίδες για μια μόνιμη εγκατάσταση στη Βρετανία. Εργάστηκαν αρχικά σε κρεοπωλείο, ενώ αργότερα εκείνος έγινε οδηγός Uber και εκείνη σταμάτησε να εργάζεται για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά τους, τα οποία γεννήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τον καιρό, όμως, η πραγματικότητα άλλαξε. «Το κόστος ζωής αυξανόταν συνεχώς και η ανατροφή των παιδιών γινόταν όλο και πιο δύσκολη, οικονομικά και συναισθηματικά», αναφέρει η κ. Σταμάτε. Παράλληλα, η οικογένεια άρχισε να ανησυχεί περισσότερο για ζητήματα ασφάλειας και τη γενικότερη πίεση της αστικής ζωής.

Η απόφαση της επιστροφής ωρίμασε όταν το ζευγάρι απέκτησε εμπειρία στην καλλιέργεια λαχανικών σε αγρόκτημα στο Μπρίστολ και άρχισε να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μιας αγροτικής ζωής — κάτι που, όπως διαπίστωσαν, ήταν οικονομικά ανέφικτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2020, λίγο πριν από την πανδημία, αγόρασαν δύο στρέμματα γης κοντά στο Apold, στην αγροτική κομητεία Μούρες της Ρουμανίας, πληρώνοντας μόλις 6.500 λίρες.

Σήμερα, πέντε χρόνια αργότερα, ζουν σε μια μικρή αυτάρκη φάρμα, εκτρέφοντας κατσίκες, χοίρους, κοτόπουλα και μέλισσες, ενώ καλλιεργούν λαχανικά και φρούτα. Καταναλώνουν οι ίδιοι τα προϊόντα τους και διαθέτουν στην αγορά μέλι, γάλα και τυρί. Η κ. Σταμάτε μοιράζεται την εμπειρία της με εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους μέσω της δημοφιλούς σελίδας της στο Facebook «Ferma Emigranți În Grădină», όπου συγκρίνει συχνά τη ζωή της στη Βρετανία με τη νέα της καθημερινότητα στη Ρουμανία.

Η προσωπική της ιστορία δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης τάσης. Για ολοένα και περισσότερους Ρουμάνους, το όνειρο της καλύτερης ζωής στη Βρετανία ξεθωριάζει — και τη θέση του παίρνει η επιστροφή σε μια πατρίδα που πλέον προσφέρει ευκαιρίες, σταθερότητα και προοπτική.

