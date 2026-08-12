Η θαλαμηγός Angiola II βυθίστηκε στα νερά του Πόρτο Τσέρβο στη Σαρδηνία λόγω βλάβης στον κινητήρα.

Το σούπερ γιοτ (μοντέλο Amer F100), μήκους 30 μέτρων και αξίας άνω των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται σε βάθος περίπου επτά μέτρων, μέσα στη θάλασσα μεταξύ της νήσου των Καπουτσίνων και του Κάπο Φέρο, στη Κόστα Σμεράλντα.

Το αξιοσημείωτο είναι πως ο ιδιοκτήτης του, το είχε αγοράσει μόλις λίγες ημέρες πριν το περιστατικό. Από την βλάβη στον κινητήρα εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 14 άνθρωποι, μαζί με το πλήρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπήρξε κανένας τραυματίας.

Συγκεκριμένα, τη στιγμή της πυρκαγιάς και της επακόλουθης βύθισης, όλοι οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από άλλα σκάφη που έπλεαν στην περιοχή, ενώ ο ιδιοκτήτης περίμενε την άφιξη των σωστικών συνεργείων και των ανδρών του Λιμεναρχείου της Λα Μανταλένα.

Σημειώνεται πως δεν διαπιστώθηκε διαρροή καυσίμων στο νερό. Το σκάφος θα παρακολουθείται μέχρι την άφιξη ρυμουλκού από εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει τη μεταφορά του στην ακτή.

Πηγή: Corriere Della Sera