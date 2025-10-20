Επιμέλεια – Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Το πρωί της Τρίτης 21/10, ο Νικολά Σαρκοζί θα περάσει την πύλη των φυλακών La Santé στο Παρίσι, μετά την καταδίκη του για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον Μουαμάρ Καντάφι.

Το δικαστήριο επέβαλε επίσης στον πρώην πρόεδρο πρόστιμο 100 χιλιάδων ευρώ, πενταετή στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και πενταετή απαγόρευση εκλογιμότητας.

Ο Σαρκοζί, που υπηρέτησε ως πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, γίνεται έτσι ο πρώτος (πρώην) ηγέτης κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φυλακίζεται και ο πρώτος Γάλλος πρόεδρος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο που καταλήγει στη φυλακή.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι ψηλά, ακόμη και μπροστά στις πύλες της», δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα La Tribune de Dimanche.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νικολά Σαρκοζί δεν ζήτησε κανένα προνόμιο κατά την έναρξη της κράτησής του. Σε δηλώσεις του στη Le Figaro, ανέφερε ότι πήρε μαζί του οικογενειακές φωτογραφίες και τρία βιβλία, όπως επιτρέπεται για την πρώτη εβδομάδα: «Έφερα τον Κόμη Μοντεχρήστο και δύο τόμους από τη βιογραφία του Ιησού του Jean-Christian Petitfils», τόνισε.

Ο πρώην πρόεδρος θα κρατηθεί σε απομόνωση για λόγους ασφαλείας, σε κελί περίπου 9 τετραγωνικών μέτρων. Χωρίς κινητό τηλέφωνο, θα έχει μικρή τηλεόραση και περιορισμένη πρόσβαση σε τηλεφωνική γραμμή υπό αυστηρό έλεγχο, για να επικοινωνεί με τους δικηγόρους και την οικογένεια του. Επιπλέον θα δικαιούται δύο επισκέψεις την εβδομάδα από τους συγγενείς του.

Η καθημερινότητα του Σαρκοζί θα περιορίζεται σε μία ώρα περίπατο την ημέρα σε εσωτερική αυλή με συρματόπλεγμα στην οροφή, πάντα υπό τη συνοδεία τριών δεσμοφυλάκων.

«Η ζωή μου είναι ένα μυθιστόρημα, και αυτή η δοκιμασία είναι πλέον μέρος του. Ήθελαν να με εξαφανίσουν, αλλά αυτό θα με αναγεννήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά την προσωπική του στάση, οι δικηγόροι του προετοιμάζουν ήδη αίτημα για άμεση αποφυλάκιση, το οποίο θα εξετάσει το δικαστήριο μέσα σε δύο μήνες.

Η φυλακή La Santé έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους πιο «διάσημους» κρατούμενους της Γαλλίας στην 158χρονη ιστορία της, συμπεριλαμβανομένου του Κάρλος το Τσακάλι και του εγκληματία πολέμου Μορίς Παπόν.

Θυμίζουμε πως Ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος τον περασμένο μήνα για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με σχέδιο χρηματοδότησης από το καθεστώς του Καντάφι για την νικηφόρα προεκλογική του εκστρατεία στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο εισαγγελέας είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι ο Σαρκοζί συνήψε μια «Φαουστική συμφωνία διαφθοράς με έναν από τους πιο απερίγραπτους δικτάτορες των τελευταίων 30 ετών» για να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τις εκλογές από τον Καντάφι.

Ο Σαρκοζί αθωώθηκε για τρεις ξεχωριστές κατηγορίες, διαφθορά, κατάχρηση δημόσιων πόρων της Λιβύης και παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Στη δίκη του, ο Σαρκοζί αρνήθηκε την κατηγορία και δήλωσε ότι δεν συμμετείχε σε εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την απόκτηση χρηματοδότησης των εκλογών από τη Λιβύη.

Με πληροφορίες από The Guardian