Χαοτική είναι η κατάσταση στο Ιράκ, με τη χώρα να σαρώνεται από αμμοθύελλα «τέρας» η οποία έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους, αλλά και στις αερομεταφορές.

Πάνω από 3.700 άνθρωποι δέχθηκαν ιατρική φροντίδα στο Ιράκ για αναπνευστικά προβλήματα λόγω της αμμοθύελλας που έπληξε το κεντρικό και νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα (15.04.2025) το υπουργείο Υγείας.

“Orange Apocalypse in Iraq”: A powerful sandstorm has covered the southern provinces of the country

According to the latest data, about two thousand people – many of them children – have been hospitalized with complaints of respiratory problems. pic.twitter.com/UIJfP8Z0AN

— Vegas (@vegasyx) April 15, 2025