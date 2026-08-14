Ένας πύρινος εφιάλτης σαρώνει μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, καθώς οι φλόγες προσεγγίζουν απειλητικά τόσο οικιστικές, όσο και τουριστικές ζώνες.

Από τη Γερμανία και τη Γαλλία έως την Κροατία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες απέναντι στα μέτωπα, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο τους.

Βίντεο από τη Γερμανία:

Γερμανία: Επιχείρηση εκκένωσης 1.800 ατόμων στα σύνορα με το Βέλγιο

Στη Γερμανία, οι Αρχές προχώρησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, στην άμεση απομάκρυνση περίπου 1.800 κατοίκων, έπειτα από την επικίνδυνη εξάπλωση πυρκαγιάς στο χωριό Γκέι (Gey).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι κάτοικοι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στις 05:00 το πρωί (ώρα Ελλάδας) και να μεταβούν σε ειδικό κέντρο υποδοχής που δημιουργήθηκε σε δημοτικό σχολείο του γειτονικού χωριού Στρας. Οι οδηγίες ήταν ρητές: να πάρουν μαζί τους μόνο τα απολύτως απαραίτητα, όπως ταυτότητες και φάρμακα. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η εκκένωση του χωριού έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Η φωτιά, που μαίνεται από την Πέμπτη, έχει ήδη κάνει στάχτη 250 στρέμματα δασικής έκτασης. Για να συνδράμουν στο δύσκολο έργο, οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) κινητοποιήθηκαν, στέλνοντας, όπως χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε, «δύο άρματα μάχης για να ανοίξουν περάσματα μέσα στο δάσος που καίγεται».

Γαλλία: Απειλείται το χωριό Λουγκλόν στη Λαν

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 525 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους εξαιτίας μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε πευκοδάσος της περιφέρειας Λαντ. Το σημείο βρίσκεται μόλις 100 χλμ. από την Αρκασόν, μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί σκληρά στα τέλη Ιουλίου (με 500.000 καμένα στρέμματα και 220.000 εκτοπισμένους).

Μέχρι στιγμής, οι φλόγες έχουν καταστρέψει 11.000 στρέμματα και βρίσκονται σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το κέντρο του χωριού Λουγκλόν. Η αστυνομία έχει ήδη αποκλείσει τις οδικές αρτηρίες της περιοχής.

Ο νομάρχης Ζιλ Κλαβρέλ δεν έκρυψε την ανησυχία του, τονίζοντας: «Η κατάσταση δεν είναι καλή». Σημείωσε πως 500 πυροσβέστες και έξι εναέρια μέσα δίνουν τη δική τους μάχη, προσθέτοντας πως «οι επόμενες 15 ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας». Ευτυχώς, μέχρι τώρα δεν έχουν καεί κατοικίες, αν και αρκετές βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το μέτωπο.

Κροατία: Πύρινη κόλαση στην Ομίς με 19 τραυματίες

Δραματική είναι η κατάσταση στις δαλματικές ακτές της Κροατίας, όπου οι θυελλώδεις άνεμοι έσπρωξαν τις φλόγες μέχρι την τουριστική πόλη Ομίς. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ ο νυχτερινός ουρανός βάφτηκε κόκκινος καθώς σπίτια, δέντρα και οχήματα παραδόθηκαν στη φωτιά.

Τουλάχιστον 19 άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη, εκ των οποίων δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένα στο νοσοκομείο του Σπλιτ, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Μπλαζένκο Μπόμπαν.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής, Σλάβκο Τουτσάκοβιτς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχαμε μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα, η κατάσταση είναι περίπλοκη στην περιοχή από τη Λόκβα Ρογκόζνιτσα μέχρι την Ομίς». Την έκταση της καταστροφής επιβεβαίωσε ο αντιδήμαρχος Ιβάν Παβίτσεβιτς: «Η φωτιά συνεχίζει να επεκτείνεται. Ο άνεμος δεν μας βοηθάει καθόλου. Πολλά σπίτια έχουν καταστραφεί από τις φλόγες, άλλα απειλούνται σοβαρά».

Με ένα τμήμα του παραλιακού αυτοκινητόδρομου να παραμένει κλειστό, περίπου 1.000 άτομα βρήκαν καταφύγιο στο τοπικό αθλητικό κέντρο. Παράλληλα, 157 πυροσβέστες με 44 οχήματα επιχειρούν αδιάκοπα, ενώ πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται σε ετοιμότητα για πιθανές διασώσεις διά θαλάσσης.

Ηνωμένο Βασίλειο: Στάχτη σπίτια στα Δυτικά Μίντλαντς

Το νέο κύμα καύσωνα έφερε θερμοκρασίες-ρεκόρ στη Βρετανία, πυροδοτώντας πολλαπλά πύρινα μέτωπα στην κεντρική Αγγλία.

Στα Δυτικά Μίντλαντς, κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής, Σάιμον Τούχιλ, περιέγραψε τις συνθήκες λέγοντας πως επρόκειτο για «ένα από τα σημαντικότερα» περιστατικά που έχει κληθεί ποτέ να διαχειριστεί η υπηρεσία. Η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη στο Στούρμπριτζ, όπου ένα παιδί και τρεις πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Ρίτσαρντ Πάρκερ, έκανε λόγο για «πολλαπλές πυρκαγιές», οι οποίες συνθέτουν μια «εξαιρετικά ανησυχητική και ταχέως εξελισσόμενη κατάσταση». Ανώτεροι Βρετανοί αξιωματούχοι, όπως ο πολιτικός Άντι Μπέρναμ, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, δεσμευόμενοι για πλήρη υποστήριξη και ενίσχυση των πόρων προς τις δυνάμεις διάσωσης.