Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν «σάρωσε» για μια ακόμη φορά στις εκλογές. Το ποσοστό που συγκέντρωσε το κόμμα του αγγίζει σχεδόν το απόλυτο, 99,93% των ψήφων μάζεψε η Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA).

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απηύθυνε ένα σύντομο μήνυμα προς τον λαό του, λέγοντας ότι δεσμεύεται για μια «λιγότερο οπισθοδρομική χώρα».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο 99,99%, εντυπωσιακό νούμερο .Οι πολίτες καλούνταν να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.

Ακόμη, συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική, αφού πραγματικός πολιτικός ανταγωνισμός δεν υπάρχει. Ο ηγέτης της χώρας δεν συμμετείχε, αλλά ενδεχόμενο αποτελεί να επαναδιοριστεί στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Κρατικών Υποθέσεων.

Κομβική σημασία έχει η θέση της αδελφής του Κιμ, η οποία προήχθη σε ανώτερο ρόλο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Οι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν πως η 38χρονη είναι βασική υποψήφια για τη διαδοχή, όμως οι φήμες που έχουν τουλάχιστον «φουντώσει» προς το παρόν κάνουν λόγο για την έφηβη κόρη του.

Το «πάρτι» στο Χ

Μετά τη γνωστοποίηση του εκλογικού αποτελέσματος, στο Χ έγινε «πάρτι» από ειρωνικά σχόλια του τύπου «Βρείτε το 0,07% που δεν τον ψήφισε».

