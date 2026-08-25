Νέα, αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό της μετανάστευσης δρομολογεί η αμερικανική κυβέρνηση, βάζοντας αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο άτομα ξένης καταγωγής που εισήλθαν στη χώρα με τουριστική ή επαγγελματική βίζα και στη συνέχεια υπέβαλαν αίτημα ασύλου.

Όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής γραμμής που ακολουθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ετοιμάζεται η μαζική ανάκληση των θεωρήσεων εισόδου για τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επιβεβαίωσε τα σχετικά δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της Ουάσιγκτον: «Εργαζόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας προκειμένου να εντοπίσουμε και να ανακαλέσουμε τις μη μεταναστευτικές βίζες αλλοδαπών που ήρθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνοντας ότι είναι επισκέπτες για σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά στη συνέχεια υποβάλλουν αίτηση για άσυλο προκειμένου να παραμείνουν εδώ μόνιμα».

Ο ίδιος ήταν κατηγορηματικός ως προς τη νομική ερμηνεία αυτής της πρακτικής, προσθέτοντας: «Το να λαμβάνει κανείς μια θεώρηση εισόδου στοχεύοντας να ζητήσει άσυλο συνιστά απάτη, γεγονός που δικαιολογεί την ανάκληση της βίζας».

Αριθμός ρεκόρ και διπλωματικές τριβές

Αν και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι οι ανακλήσεις ενδέχεται να αγγίξουν τις 200.000, ένα νούμερο άνευ προηγουμένου, το υπουργείο Εξωτερικών απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τον αριθμό, αρκούμενο να δηλώσει πως η διαδικασία θα προχωρήσει «σταδιακά».

Το μέτρο αυτό έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εκτεταμένο κύμα ακυρώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις αρχές Αυγούστου, από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, περίπου 175.000 μετανάστες έχουν χάσει τις βίζες τους. Οι λόγοι ποικίλλουν από εγκληματικές πράξεις (όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών), μέχρι την εμπλοκή σε ενέργειες, όπως το ότι ορισμένοι «πανηγύρισαν» τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Η αυστηρή αυτή πολιτική έχει προκαλέσει και διπλωματικές αναταράξεις, ιδιαίτερα με το γειτονικό Μεξικό. Η Ουάσιγκτον προχώρησε πρόσφατα στην ανάκληση θεωρήσεων εισόδου Μεξικανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του γιου του πρώην προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της νυν προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «ανάμειξη» στα εσωτερικά της χώρας της.

Δικαστικά «φρένα» και έλεγχος στα social media

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει καταστήσει την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης κεντρικό πυλώνα της πολιτικής του, προωθώντας μαζικές απελάσεις, επιβολή σκληρών ποινών σε όσους παραμένουν στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους, αλλά και δραστικούς περιορισμούς στη νόμιμη μετανάστευση.

Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση συναντά συχνά νομικά εμπόδια. Ενδεικτική είναι η απόφαση ομοσπονδιακής δικαστού την περασμένη Παρασκευή, η οποία έκρινε παράνομη την αναστολή έκδοσης βίζας μόνιμης διαμονής για πολίτες 75 χωρών, ένα μέτρο που είχε τεθεί σε ισχύ τον περασμένο Ιανουάριο.

Στον αντίποδα, το υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να σφίγγει τον κλοιό στους ελέγχους, εντάσσοντας στη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων μέχρι και την ενδελεχή έρευνα των λογαριασμών των αιτούντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το στίγμα της νέας εποχής έδωσε με τον πιο σαφή τρόπο ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, υπενθυμίζοντας: «Το να έχει κανείς μια βίζα είναι ένα προνόμιο και όχι ένα δικαίωμα».