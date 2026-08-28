Σκηνικό απόλυτου χάους προκάλεσε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου, ένα βίαιο κύμα καταιγίδων που έπληξε τη μισή γαλλική επικράτεια, βάζοντας στο «μάτι» κυρίως την ευρύτερη περιοχή του Παρισιού (Ιλ-ντε-Φρανς). Έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι, πλημμυρισμένοι δρόμοι και γιγαντιαίο χαλάζι συνέθεσαν την εικόνα της ημέρας, αναγκάζοντας τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας (Météo-France) να αναβαθμίσει τον συναγερμό από κίτρινο σε «πορτοκαλί» για την πρωτεύουσα και τα γύρω διαμερίσματα.

Τίποτα δεν προμήνυε τη σφοδρότητα των φαινομένων το πρωί της Πέμπτης στο Παρίσι, το οποίο ξύπνησε με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους. Μέχρι νωρίς το μεσημέρι, ο υδράργυρος είχε σκαρφαλώσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, η απότομη «σύγκρουση» αυτών των θερμών και υγρών αερίων μαζών κοντά στο έδαφος, με πολύ ψυχρότερο αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ισχυρών καταιγιδοφόρων κυττάρων.

Τα φαινόμενα χτύπησαν με ραγδαιότητα. Ριπές ανέμου που άγγιξαν τα 65 χλμ./ώρα άρχισαν να παρασύρουν ελαφρά αντικείμενα στους δρόμους, ενώ καταγράφηκαν απότομες και έντονες βροχοπτώσεις. Η αστάθεια διατηρήθηκε μέχρι αργά το βράδυ, με νέο γύρο καταιγίδων να πλήττει την πρωτεύουσα γύρω στις 20:00.

Πλημμυρισμένα καταστήματα και ζημιές

Σε αρκετές περιοχές τα προβλήματα ήταν τεράστια. Ενδεικτική είναι η εικόνα από κατάστημα στην περιοχή του Ιλ-ντε-Φρανς, όπου εργαζόμενοι πάλευαν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν κλειστές τις πόρτες, καθώς τα ορμητικά νερά είχαν ήδη αρχίσει να εισβάλλουν στο κατάστημα.

Η πόλη Βιτρί-σιρ-Σεν (Vitry-sur-Seine) δέχτηκε ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα. Ξεριζωμένα δέντρα καταπλάκωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ οι πλημμυρισμένοι δρόμοι προκάλεσαν έμφραγμα στις τοπικές συγκοινωνίες.

Υπό τον φόβο ατυχημάτων από πτώσεις κλαδιών, αρκετοί δήμοι της περιοχής, όπως οι Asnières-sur-Seine, Choisy-le-Roi, Champlan και Colombes, προχώρησαν προληπτικά στο σφράγισμα πάρκων και δημόσιων κήπων.

Στο έλεος ακραίων φαινομένων η μισή χώρα

Το σύστημα της κακοκαιρίας δεν περιορίστηκε μόνο στο Παρίσι, αλλά επεκτάθηκε σαρώνοντας μια τεράστια ζώνη της Γαλλίας, από τον Λίγηρα και τη Νορμανδία, μέχρι την Οβέρν και τη Βουργουνδία.

Τις πιο τρομακτικές εικόνες, ωστόσο, κατέγραψαν οι κάτοικοι στα ανατολικά. Μεταξύ των περιοχών Μπεζανσόν και Μπομ-λε-Νταμ, το πέρασμα μιας καταστροφικής υπερκυτταρικής καταιγίδας (supercell) προκάλεσε σφοδρότατη χαλαζόπτωση. Σύμφωνα με τις αναφορές, το μέγεθος του χαλαζιού έφτανε τα 4 έως 8 εκατοστά, προκαλώντας τον απόλυτο πανικό, καθώς κομμάτια πάγου σε μέγεθος μπάλας του τένις σφυροκοπούσαν την περιοχή.

Οι Αρχές παρέμειναν σε ύψιστη εγρήγορση καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας προς την Παρασκευή, καθώς το εκτεταμένο μέτωπο των καταιγίδων συνέχισε την πορεία του προς τα ανατολικά.