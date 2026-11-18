Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Μανίλα με τελικό προορισμό την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε μια ιδιαίτερα εγκάρδια συνάντηση με την 97χρονη πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, Ιμέλντα Μάρκος, εκφράζοντας ανοιχτά τον θαυμασμό του για την πολιτική δυναστεία της οικογένειάς της.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα «Χ» (πρώην Twitter) από τη συνεργάτιδα του Αμερικανού προέδρου, Μάργκο Μάρτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ διακρίνεται να κρατά τα χέρια της Ιμέλντα Μάρκος, η οποία βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο, και να της λέει χαρακτηριστικά: «Σας αγαπάμε!».

Η Ιμέλντα Μάρκος αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο της πολιτικής ζωής των Φιλιππίνων, διατελώντας πρώτη κυρία από το 1965 έως το 1986, κατά την περίοδο της αυταρχικής διακυβέρνησης του συζύγου της, Φερντινάντ Μάρκος. Το καθεστώς τους ανετράπη το 1986 έπειτα από ογκώδεις, ειρηνικές διαδηλώσεις, αναγκάζοντας το ζεύγος να εγκαταλείψει τη χώρα και να βρει καταφύγιο στη Χαβάη. Η ίδια έμεινε στην ιστορία, πέραν του πολιτικού της ρόλου, για την αμύθητη και σκανδαλώδη συλλογή κοσμημάτων της, καθώς και για τις χιλιάδες πολυτελή παπούτσια που αποκαλύφθηκαν μετά την πτώση της δικτατορίας.

Το «αλαλούμ» με τη μεγάλη εμπορική συμφωνία

Παράλληλα με τις επαφές του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα, 18 Νοεμβρίου, ότι Ουάσιγκτον και Μανίλα προχώρησαν στη σύναψη μιας «πολύ μεγάλης εμπορικής συμφωνίας». Ωστόσο, δημιουργήθηκε επικοινωνιακό χάσμα, καθώς, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για την κορυφαία συμφωνία όλων των εποχών, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων κράτησε χαμηλούς τόνους, διευκρινίζοντας ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν απλώς σε μια συνεννόηση για οικονομική συνεργασία.

Από την πλευρά του, πάντως, κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος στο προεδρικό μέγαρο, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε με έμφαση: «Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα και είναι μια δίκαιη συμφωνία και για τις δύο χώρες».

Προσθέτοντας, μάλιστα, για την ταχύτητα των διαπραγματεύσεων, ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και δεν ξέραμε ότι θα συνέβαινε, αλλά συνέβη πολύ γρήγορα και είναι μια υπέροχη συμφωνία και για τους δύο».