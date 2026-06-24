Νέες διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, καθώς σχεδιάζεται η διεξαγωγή συνομιλιών συμφιλίωσης ανάμεσα στο Ιράν και τις χώρες του Κόλπου, με έδρα το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters και είναι σε θέση να γνωρίζει το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, η επικείμενη συνάντηση στο Ριάντ θα είναι πλήρως ανεξάρτητη από τις τρέχουσες συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Χωριστές διαβουλεύσεις για τα Στενά του Ορμούζ

Η ίδια πηγή διευκρίνισε ότι, πέρα από το πολιτικό σκέλος της συμφιλίωσης, δρομολογούνται και ξεχωριστές τεχνικές συνομιλίες. Αυτές θα διεξαχθούν ανάμεσα στο Ιράν, τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) και το Ιράκ, με αποκλειστικό αντικείμενο την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ.

Οι συγκεκριμένες διαβουλεύσεις, που επίσης δεν συνδέονται με το κανάλι Τεχεράνης-Ουάσινγκτον, θα επικεντρωθούν σε διευθετήσεις για την αποναρκοθέτηση της περιοχής και τον καθορισμό των κανόνων για τις μελλοντικές δραστηριότητες στον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

«Βλέπουμε το μέλλον της περιοχής όχι στην αντιπαράθεση, αλλά στην συνεργασία», δήλωσε σχετικά ο Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου.

Γκαλιμπάφ: «Έξω οι ξένες δυνάμεις»

Μιλώντας από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Ένωσης του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, ο Γκαλιμπάφ έστειλε σαφές μήνυμα προς τη Δύση, τείνοντας παράλληλα χείρα φιλίας στους γείτονές του.

Ο Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι στο εξής η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής πρέπει να αποτελεί αποκλειστική υπόθεση των χωρών της περιοχής, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση για διεύρυνση της περιφερειακής συνεργασίας.

«Θεωρούμε την αποχώρηση των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή στρατηγικό στόχο», τόνισε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως οι δυνάμεις αυτές, «πέραν της εξασφάλισης διαρκούς ασφάλειας, συνιστούν πηγή αποσταθεροποίησης».