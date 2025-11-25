Το Λονδίνο εξακολουθεί να καταρτίζει σχέδια για μια πολυεθνική δύναμη στην Ουκρανία μετά την επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Τηλεφωνική συνομιλία Στάρμερ – Ζελένσκι

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν σήμερα ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν «τη σημασία της συνεχιζόμενης εργασίας των εταίρων του συνασπισμού (σ.σ. των προθύμων) για την προετοιμασία της ανάπτυξης της πολυεθνικής δύναμης μετά την παύση των εχθροπραξιών», τόνισε ο εκπρόσωπος.

Η δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στην Ουκρανία

Σε ερώτηση που δέχθηκε αν το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις στην Ουκρανία μετά από το όποιο τέλος των εχθροπραξιών εκεί, ο εκπρόσωπος απάντησε: «Η δέσμευση αυτή παραμένει».

Η Ρωσία απορρίπτει οποιαδήποτε πιθανή ξένη στρατιωτική ανάπτυξη στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ