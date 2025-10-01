Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) έχει συλλάβει πέντε άτομα που κατηγορούνται για τη σχεδίαση μαζικών δολοφονιών σε τουλάχιστον τέσσερις περιοχές, ανακοίνωσε ο οργανισμός την Τετάρτη.

Οι προγραμματισμένες επιθέσεις φέρονται να ελάμβαναν χώρα στις περιοχές Ντόνεσκ, Μαριούπολη, Κρασνογιάρσκ και Αριόλ. Οι ύποπτοι, είναι όλοι οι Ρώσοι πολίτες, και ενεργούσαν με εντολές που ελήφθησαν μέσω των «καταστροφικών πόρων του Διαδικτύου», σύμφωνα με το FSB.

Ξεχωριστά, ο οργανισμός δήλωσε ότι έχει θέσει σε κράτηση τρεις ανήλικους από την περιοχή Τσελιάμπινσκ, οι οποίοι φέρεται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση στην τοπική υποδομή μεταφορών. Οι τρεις έλαβαν επίσης οδηγίες μέσω εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, δήλωσε το FSB.

Ο οργανισμός δήλωσε ότι κατάσχεσε συστατικά για οικιακά εκρηκτικά και εμπρηστικές συσκευές, όπλα, σχέδια επίθεσης, ναζιστικά σύμβολα και «υλικά προπαγάνδας από ουκρανικές τρομοκρατικές δομές» από τους κρατούμενους. Στη δημοσιότητα δόθηκε επίσης βίντεο που δείχνει τις συλλήψεις και τα στοιχεία που ελήφθησαν από τα σπίτια τους.

Οι κρατήσεις ήρθαν εν μέσω μιας μεγάλης κλίμακας κοινής επιχείρησης που αφορούσε το υπουργείο Εσωτερικών, την Επιτροπή Ερευνών και την Εθνική Φρουρά. Η προσπάθεια στοχεύει ενάντια «στην εξάπλωση της ιδεολογίας της βίας, της μαζικής δολοφονίας, και της αυτοκτονίας μεταξύ των νέων» σε 75 περιοχές.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, παρεμποδίστηκαν οι δραστηριότητες των 59 διαχειριστών καναλιών στο Telegram και των συνομιλιών τους, οι οποίοι τώρα κατηγορούνται επίσης για την εξάπλωση της «νεοναζιστικής και τρομοκρατικής ιδεολογίας», ανέφερε η FSB. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν βρεθεί να έχουν ανταλλάξει αλληλογραφία με «ξένους επιμελητές τρομοκρατικών οργανώσεων».

Η FSB δήλωσε ότι οι ποινικές υποθέσεις ανοίχτηκαν εναντίον εννέα ατόμων βάσει άρθρων που καλύπτουν την προετοιμασία για τρομοκρατική επίθεση, τη συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, την παράνομη κατοχή εκρηκτικών και τις δημόσιες προσκλήσεις για τρομοκρατική ή εξτρεμιστική δραστηριότητα.

Πρόσθεσε ότι ελήφθησαν «προληπτικά μέτρα» εναντίον 258 άλλων που επηρεάστηκαν από απευθείας σύνδεση με εξτρεμιστές συντονιστές, χωρίς να προσδιοριστούν τα μέτρα.

Από την κλιμάκωση της σύγκρουσης της Ουκρανίας το 2022, το FSB ανέφερε τακτικά ότι έχει εντοπίσει και σταματήσει τις προσπάθειες και τους σχεδιασμούς για σαμποτάζ, όπου συχνά εμπλέκονται άτομα τα οποία συνδέονται με τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ο οργανισμός δήλωσε ότι απέκλεισε ένα ουκρανικό σχέδιο για να δολοφονήσει έναν ανώτερο Ρώσο Εθνικό Φρουρό τοποθετώντας βόμβα στο αυτοκίνητό του, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ. Ένας άνδρας, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος φέρεται ότι προσλήφθηκε από τις Ουκρανικές υπηρεσίες κατασκοπείας, συνελήφθη.

Το FSB προειδοποίησε ότι το καθεστώς του Κιέβου προσλαμβάνει άτομα από το διαδίκτυο, μέσω των εφαρμογών κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και μηνυμάτων, τονίζοντας ότι ο καθένας που βοηθά σε τέτοιους σχεδιασμούς θα αντιμετωπίσει τη δίωξη και την τιμωρία.