Ο άνδρας που αναγνωρίστηκε από τις αμερικανικές Αρχές ως ο δράστης της επίθεσης που σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν και έναν καθηγητή του MIT, σχεδίαζε την επίθεση για τουλάχιστον έξι εξάμηνα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε την Τρίτη (6/1) το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Μπράουν και Πορτογάλος υπήκοος, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη του Νιου Χάμσαϊρ, αφού σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε εννέα άλλους σε ένα κτήριο μηχανικών στις 13 Δεκεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα, σκότωσε τον καθηγητή του MIT Νούνο Φ.Τζ. Λουρέιρο στο σπίτι του στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης.

Μια γυναίκα ανάβει ένα κερί σε ένα μνημείο που έχει στηθεί μπροστά από το κτήριο μηχανικής Barus and Holley στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν την Τρίτη ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας στην αποθήκη όπου βρέθηκε το σώμα του Νέβες Βαλέντε, το FBI ανέκτησε μια ηλεκτρονική συσκευή που περιείχε μια σειρά από σύντομα βίντεο που τραβήχτηκαν από τον ίδιο μετά τους πυροβολισμούς.

Στις ηχογραφήσεις, ο δράστης παραδέχεται στα πορτογαλικά ότι «σχεδίαζε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν για πολύ καιρό», σύμφωνα με δελτίο Τύπου. Δεν παρείχε κίνητρο για τη στόχευση του Μπράουν ή του καθηγητή του MIT, με τον οποίο φοιτούσε στην Πορτογαλία πριν από δεκαετίες. Είπε ότι ένιωθε ότι δεν είχε τίποτα για το οποίο έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και ότι ήθελε να «φύγει με τους δικούς του όρους». Παραπονέθηκε επίσης στα βίντεο για τον τραυματισμό του στο μάτι κατά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο δράστης των τριών δολοφονιών, Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, είπε στις ηχογραφήσεις: «Άρα, άντε γαμ@@@@τε, στο διάολο να πάτε. Τρία e-mail θα σταλούν σήμερα, απόψε, και οι άνθρωποι θα τα λάβουν, βασικά. Δεν λέω τίποτα άλλο. Και το θέμα με αυτό το πρόβλημα στα μάτια είναι ότι σκέφτηκα να το κάνω φορώντας γυαλιά, αλλά την τελευταία στιγμή σκέφτηκα, όχι, γιατί τα γυαλιά θα θολώσουν, είναι από κοντά. Ήμουν ηλίθιος. Αν το είχα κάνει, δεν θα είχε… αλλά επίσης δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να μείνω εδώ. Αυτό είναι όλο. Επίσης, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να γίνω διάσημος. Δεν με νοιάζει καθόλου πώς με κρίνετε ή τι σκέφτεστε για μένα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τη συντριπτική πλειοψηφία των πραγμάτων που θα ειπωθούν. Στην πραγματικότητα, ήδη διάβαζα, ε, μου αρέσουν ιδιαίτερα τα σκατά του Τραμπ, που με αποκάλεσε ζώο, πράγμα που είναι αλήθεια. Είμαι ζώο και το ίδιο είναι και αυτός, αλλά ε, δεν έχω αγάπη… δεν έχω μίσος για την Αμερική, δεν έχω καθόλου μίσος».

Ο Βαλέντε ηχογράφησε μια σειρά από τέσσερα τελικά βίντεο από την αποθήκη στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, περιγράφοντας μήνες σχεδιασμού και μια βαθιά συναισθηματική κατάρρευση. «Έζησα τρία χρόνια χωρίς να με νοιάζει τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε «καμία αγάπη… κανένα μίσος» για κανέναν, τίποτα ή την Αμερική. Ο τραυματισμός στο μάτι στον οποίο αναφέρεται πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ένα κάλυμμα σφαίρας που αναπήδησε στο μάτι του.

Ο Βαλέντε δολοφόνησε τον καθηγητή του MIT Nούνο Φ.Τζ. Λουρέιρο και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν, Έλλα Κουκ και Mουκχαμπάντ Aζιζ Ουμουρζόκοφ, και τραυμάτισε εννέα άλλους φοιτητές πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του μέσα στην αποθήκη.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #δράστης #ΗΠΑ #Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε #Πανεπιστήμιο Μπράουν #φοιτητές