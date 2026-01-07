Ο άνδρας που αναγνωρίστηκε από τις αμερικανικές Αρχές ως ο δράστης της επίθεσης που σκότωσε δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν και έναν καθηγητή του MIT, σχεδίαζε την επίθεση για τουλάχιστον έξι εξάμηνα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε την Τρίτη (6/1) το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Federal prosecutors in Massachusetts said Brown University shooter Claudio Neves Valente left behind videos in which he talks about planning the attack. They said, however, the motive remains unclear. In transcripts released by the Department of Justice, Neves Valente said, “I… pic.twitter.com/e28efIynZC — The National Desk (@TND) January 7, 2026

Ο 48χρονος Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου Μπράουν και Πορτογάλος υπήκοος, βρέθηκε νεκρός σε μια αποθήκη του Νιου Χάμσαϊρ, αφού σκότωσε δύο φοιτητές και τραυμάτισε εννέα άλλους σε ένα κτήριο μηχανικών στις 13 Δεκεμβρίου. Δύο ημέρες αργότερα, σκότωσε τον καθηγητή του MIT Νούνο Φ.Τζ. Λουρέιρο στο σπίτι του στο προάστιο Μπρούκλιν της Βοστώνης.

The Department of Justice on Tuesday released translated transcripts of videos in which Claudio Manuel Neves Valente confessed to the mass shooting at Brown University and the murder of an MIT professor. The videos were recorded at a storage facility in Salem, New Hampshire. pic.twitter.com/vqAct1h9P7 — WMUR TV (@WMUR9) January 6, 2026

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν την Τρίτη ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας στην αποθήκη όπου βρέθηκε το σώμα του Νέβες Βαλέντε, το FBI ανέκτησε μια ηλεκτρονική συσκευή που περιείχε μια σειρά από σύντομα βίντεο που τραβήχτηκαν από τον ίδιο μετά τους πυροβολισμούς.

Στις ηχογραφήσεις, ο δράστης παραδέχεται στα πορτογαλικά ότι «σχεδίαζε την επίθεση στο Πανεπιστήμιο Μπράουν για πολύ καιρό», σύμφωνα με δελτίο Τύπου. Δεν παρείχε κίνητρο για τη στόχευση του Μπράουν ή του καθηγητή του MIT, με τον οποίο φοιτούσε στην Πορτογαλία πριν από δεκαετίες. Είπε ότι ένιωθε ότι δεν είχε τίποτα για το οποίο έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη και ότι ήθελε να «φύγει με τους δικούς του όρους». Παραπονέθηκε επίσης στα βίντεο για τον τραυματισμό του στο μάτι κατά τους πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ο δράστης των τριών δολοφονιών, Κλαούντιο Νέβες Βαλέντε, είπε στις ηχογραφήσεις: «Άρα, άντε γαμ@@@@τε, στο διάολο να πάτε. Τρία e-mail θα σταλούν σήμερα, απόψε, και οι άνθρωποι θα τα λάβουν, βασικά. Δεν λέω τίποτα άλλο. Και το θέμα με αυτό το πρόβλημα στα μάτια είναι ότι σκέφτηκα να το κάνω φορώντας γυαλιά, αλλά την τελευταία στιγμή σκέφτηκα, όχι, γιατί τα γυαλιά θα θολώσουν, είναι από κοντά. Ήμουν ηλίθιος. Αν το είχα κάνει, δεν θα είχε… αλλά επίσης δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να μείνω εδώ. Αυτό είναι όλο. Επίσης, δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να γίνω διάσημος. Δεν με νοιάζει καθόλου πώς με κρίνετε ή τι σκέφτεστε για μένα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τη συντριπτική πλειοψηφία των πραγμάτων που θα ειπωθούν. Στην πραγματικότητα, ήδη διάβαζα, ε, μου αρέσουν ιδιαίτερα τα σκατά του Τραμπ, που με αποκάλεσε ζώο, πράγμα που είναι αλήθεια. Είμαι ζώο και το ίδιο είναι και αυτός, αλλά ε, δεν έχω αγάπη… δεν έχω μίσος για την Αμερική, δεν έχω καθόλου μίσος».

MASS MURDERER Claudio Manuel Neves Valente’s words: “So go fuck yourselves, to hell with you. Three e-mails should go out today, tonight, people will receive them, basically. I’m not saying anything else. And the thing is with this eye situation, I even thought about doing it… pic.twitter.com/N1WUFW5YVy — Lauren Conlin (@conlin_lauren) January 7, 2026

Ο Βαλέντε ηχογράφησε μια σειρά από τέσσερα τελικά βίντεο από την αποθήκη στο Σάλεμ του Νιου Χάμσαϊρ, περιγράφοντας μήνες σχεδιασμού και μια βαθιά συναισθηματική κατάρρευση. «Έζησα τρία χρόνια χωρίς να με νοιάζει τίποτα», είπε, προσθέτοντας ότι δεν είχε «καμία αγάπη… κανένα μίσος» για κανέναν, τίποτα ή την Αμερική. Ο τραυματισμός στο μάτι στον οποίο αναφέρεται πιστεύεται ότι προκλήθηκε από ένα κάλυμμα σφαίρας που αναπήδησε στο μάτι του.

Ο Βαλέντε δολοφόνησε τον καθηγητή του MIT Nούνο Φ.Τζ. Λουρέιρο και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μπράουν, Έλλα Κουκ και Mουκχαμπάντ Aζιζ Ουμουρζόκοφ, και τραυμάτισε εννέα άλλους φοιτητές πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του μέσα στην αποθήκη.