Ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επτά ημερών για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ κατέθεσε το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταθέτοντας την τελική ευθύνη των αποφάσεων στην αμερικανική πλευρά. Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (25/9) από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, η υλοποίηση του σχεδίου εξαρτάται αποκλειστικά από την Ουάσινγκτον.

«Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Αναφερόμενος δε στο μνημόνιο συνεννόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες τον περασμένο Ιούνιο, συμπλήρωσε: «Οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι ΗΠΑ δεν είναι καινούριες. Περιλαμβάνονται όλες στο MoU».

Βάσει της ιρανικής πρότασης, η αμερικανική πλευρά καλείται μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας να προχωρήσει στις εξής κινήσεις:

Τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα λιμάνια του Ιράν. Τερματισμό των κυρώσεων που πλήττουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου. Αποδέσμευση των «παγωμένων» ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Παρά την πρωτοβουλία για το θαλάσσιο πέρασμα, η Τεχεράνη διαμηνύει πως δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα υπαναχώρησης στο πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ κάνουν δεκτό το σχέδιο. Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η νευραλγική θαλάσσια δίοδος θα παραμείνει κλειστή μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να «ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν».

Η νέα διπλωματική κίνηση εκδηλώνεται εν μέσω ραγδαίας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από επτά μήνες ανοιχτού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ενώ οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης σφυροκοπούν τη Σαουδική Αραβία με διαδοχικά κύματα επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους.