Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ), το αρμόδιο όργανο του ΟΗΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη επιχείρησης για τον απεγκλωβισμό άνω των 11.000 ναυτικών από την περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Οι εργαζόμενοι στα πλοία παραμένουν αποκλεισμένοι εκεί μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ως απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Γραμματέας του οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, υπογράμμισε ότι η ευρείας κλίμακας αυτή επιχείρηση θα διεξαχθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν, τα υπόλοιπα παράκτια κράτη, τις ΗΠΑ, καθώς και με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ