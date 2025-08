Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο αμερικανικό μέσο Axios ότι εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο για να «σιτίσει τους ανθρώπους» στη Γάζα.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε να ζήσουν. Θέλουμε να σιτιστούν οι άνθρωποι. Είναι κάτι που έπρεπε να είχε συμβεί εδώ και πολύ καιρό», φέρεται να είπε ο Τραμπ σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη την Παρασκευή (1/8).

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου έγινε ενώ ο ειδικός απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή και ο πρέσβης στο Ισραήλ βρέθηκαν σε κέντρο διανομής στη Γάζα

Ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Μάικ Χάκαμπι πέρασαν πέντε ώρες σε μια τοποθεσία που συνδέεται με το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα της Γάζας (GHF).

Ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι ο σκοπός του ταξιδιού σε μια τοποθεσία του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF) ήταν να δώσει στον Τραμπ «μια σαφή κατανόηση της ανθρωπιστικής κατάστασης και να βοηθήσει στην εκπόνηση ενός σχεδίου για την παροχή τροφίμων και ιατρικής βοήθειας στον λαό της Γάζας».

Σε ανάρτηση στο X αργότερα, μαζί με φωτογραφίες από την επίσκεψή τους, ο Γουίτκοφ είπε: «Σήμερα, περάσαμε πάνω από πέντε ώρες μέσα στη Γάζα αξιολογώντας τις συνθήκες και συναντώντας τους GHF και άλλους φορείς».

At @POTUS’s direction, @USAmbIsrael and I met yesterday with Israeli officials to discuss the humanitarian situation in Gaza. Today, we spent over five hours inside Gaza — level setting the facts on the ground, assessing conditions, and meeting with @GHFUpdates and other… pic.twitter.com/aCtLuMuhq1

— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) August 1, 2025