Η Γαλλία ετοιμάζει νέο σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με σκοπό να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε διπλωματική πηγή σε δημοσιογράφους.

Το Παρίσι «θέλει να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και (σ.σ. άλλους) εταίρους της» στην κατάρτιση σχεδίου «απόφασης του Συμβουλίου (Ασφαλείας)» η οποία «θα εγγυάται την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στα Στενά του Ορμούζ,», είπε η πηγή αυτή.

Ήδη, τον Απρίλιο, η Ρωσία και η Κίνα άσκησαν βέτο σε σχέδιο απόφασης το οποίο είχε καταρτιστεί και υποβληθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας από το Μπαχρέιν με την υποστήριξη χωρών του Κόλπου και των ΗΠΑ, με τον ίδιο στόχο, να ανοίξει η θαλάσσια οδός καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.