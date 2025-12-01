Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε κυκλώνας στην Ινδονησία ξεπέρασε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, τους 600, καθώς οι διασώστες αγωνίζονται να καθαρίσουν δρόμους και οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αποκάλυψαν την κλίμακα καταστροφής που έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ασία.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να προσεγγιστούν άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και νερά πλημμύρας σε μεγάλο ύψος.

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία, ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφτασε τους 604 στην Ινδονησία σήμερα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Κάτω από λιακάδα και καθαρό γαλάζιο ουρανό στην πόλη Παλεμπάγιαν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, εκατοντάδες άνθρωποι καθάριζαν τη λάσπη, τους πεσμένους κορμούς δέντρων και μπάζα από τους δρόμους, καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούσαν να διασώσουν πολύτιμα αντικείμενα, όπως έγγραφα και μοτοσικλέτες από τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

Άνδρες με στολές παραλλαγής άνοιγαν δρόμο μέσα από ξύλα, μπετόν και λαμαρίνες, καθώς φορτηγά γεμάτα ανθρώπους, περνούσαν ψάχνοντας για τους αγαπημένους τους και δίνοντας νερό σε ανθρώπους που προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη, η οποία έφτανε μέχρι το γόνατο.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες ανάκαμψης περιλαμβάνουν αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος, Πραμπόβο Σουμπιάντο, επισκέφτηκε τις τρεις πληγείσες περιοχές σήμερα και εξήρε το σθένος των κατοίκων απέναντι στην καταστροφή, όπως την αποκάλεσε.

«Υπάρχουν δρόμοι που είναι ακόμη κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», δήλωσε στη Βόρεια Σουμάτρα. «Αντιμετωπίζουμε αυτή την καταστροφή με δύναμη ψυχής και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι δυνατή αυτή τη στιγμή, ικανή να το ξεπεράσει».

Η καταστροφή στις τρεις χώρες έρχεται έπειτα από μήνες δυσμενούς και φονικού καιρού στη Νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβανομένων τυφώνων που σάρωσαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, και προκάλεσαν συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες αλλού.

Επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

 

