Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσε κυκλώνας στην Ινδονησία ξεπέρασε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, τους 600, καθώς οι διασώστες αγωνίζονται να καθαρίσουν δρόμους και οι βελτιωμένες καιρικές συνθήκες αποκάλυψαν την κλίμακα καταστροφής που έχει κοστίσει τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους στη νοτιοανατολική Ασία.

Η Ινδονησία, η Μαλαισία και η Ταϊλάνδη υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από σπάνια τροπική καταιγίδα που σχηματίστηκε στο Στενό της Μάλακα, προκαλώντας καταρρακτώδεις βροχές και ριπές ανέμου για μια εβδομάδα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες να προσεγγιστούν άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις λάσπης και νερά πλημμύρας σε μεγάλο ύψος.

This was after the massive flash flood in Sibolga, Central Tapanuli in North Sumatra, Indonesia yesterday. Thankfully these people seem OK. Look at the size of the boulders that the floodwater moved!! pic.twitter.com/rySA2SduMB — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 26, 2025

Τουλάχιστον 176 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη και τρεις στη Μαλαισία, ενώ ο απολογισμός των θανάτων έφτασε τους 604 στην Ινδονησία σήμερα, με 464 ανθρώπους να αγνοούνται, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Κάτω από λιακάδα και καθαρό γαλάζιο ουρανό στην πόλη Παλεμπάγιαν στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, εκατοντάδες άνθρωποι καθάριζαν τη λάσπη, τους πεσμένους κορμούς δέντρων και μπάζα από τους δρόμους, καθώς ορισμένοι κάτοικοι προσπαθούσαν να διασώσουν πολύτιμα αντικείμενα, όπως έγγραφα και μοτοσικλέτες από τα κατεστραμμένα σπίτια τους.

🇮🇩 Video shows a massive landslide/flash flood entering Lake Lut Tawar in Mendale, Central Aceh in Indonesia a couple of days ago 👀 The Aceh Governor has declared a state of emergency for hydrometeorological disasters for 14 days. pic.twitter.com/EFn4k1rObg — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 28, 2025

Άνδρες με στολές παραλλαγής άνοιγαν δρόμο μέσα από ξύλα, μπετόν και λαμαρίνες, καθώς φορτηγά γεμάτα ανθρώπους, περνούσαν ψάχνοντας για τους αγαπημένους τους και δίνοντας νερό σε ανθρώπους που προχωρούσαν αργά μέσα στη λάσπη, η οποία έφτανε μέχρι το γόνατο.

Οι κυβερνητικές προσπάθειες ανάκαμψης περιλαμβάνουν αποκατάσταση δρόμων, γεφυρών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Περισσότερα από 28.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην Ινδονησία και 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών.

🌏 🔎 #SriLanka and #Indonesia deployed troops on Monday to assist survivors of severe flooding that has killed more than 1,000 people across four Asian countries. Torrential rains swept Sri Lanka, Indonesia’s Sumatra, southern Thailand and northern Malaysia last week. pic.twitter.com/TcjUpwTs1H — FRANCE 24 English (@France24_en) December 1, 2025

Ο Ινδονήσιος Πρόεδρος, Πραμπόβο Σουμπιάντο, επισκέφτηκε τις τρεις πληγείσες περιοχές σήμερα και εξήρε το σθένος των κατοίκων απέναντι στην καταστροφή, όπως την αποκάλεσε.

«Υπάρχουν δρόμοι που είναι ακόμη κομμένοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες», δήλωσε στη Βόρεια Σουμάτρα. «Αντιμετωπίζουμε αυτή την καταστροφή με δύναμη ψυχής και αλληλεγγύη. Η χώρα μας είναι δυνατή αυτή τη στιγμή, ικανή να το ξεπεράσει».

The toll in deadly flooding and landslides across parts of Asia climbed past 1,000 on Monday. Hardest-hit Sri Lanka and Indonesia deploy military personnel to help survivorshttps://t.co/qzBsw8vnDX pic.twitter.com/xx6QIwaXKG — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

Η καταστροφή στις τρεις χώρες έρχεται έπειτα από μήνες δυσμενούς και φονικού καιρού στη Νοτιοανατολική Ασία, περιλαμβανομένων τυφώνων που σάρωσαν τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ, και προκάλεσαν συχνές και παρατεταμένες πλημμύρες αλλού.

Επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα γίνονται όλο και πιο συχνά ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.