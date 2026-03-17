Οι σταθμοί του μετρό μετατρέπονται οι αίθουσες διδασκαλίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, στο Χάρκοβο,καθώς μαθητές και δάσκαλοι αναζητούν ασφάλεια από τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς.

Ο Μαξίμ Τριστάπσον πηγαίνει καθημερινά στη δουλειά του με το μετρό. Ωστόσο, ο διευθυντής και καθηγητής αγγλικών στο Χάρκοβο, που βρίσκεται μόλις 40 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, δεν χρειάζεται καν να βγει από τον σταθμό, για να συναντήσει τους μαθητές του.

Το σχολείο του λειτουργεί μέσα στον σταθμό Oleksandr Maselskyi του μετρό, στα νοτιοανατολικά προάστια της πόλης, λίγα μόλις μέτρα από τις αποβάθρες όπου περνούν τα τρένα και από τα βιαστικά πλήθη των επιβατών. Ο χώρος όπου σήμερα στεγάζεται το σχολείο ήταν κάποτε ένας ψυχρός διάδρομος που οδηγούσε προς την έξοδο του σταθμού και είχε κλείσει πριν από περίπου τρεις δεκαετίες.

Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα μικρό «μετροσχολείο», με πρόχειρες λευκές πλαστικές πόρτες, από τις οποίες περνούν καθημερινά σχεδόν 2.000 μαθητές και παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τα παιδιά κάνουν μάθημα σε τέσσερις μικρές και στενές αίθουσες, σε διαδοχικές βάρδιες, επτά ημέρες την εβδομάδα. «Εδώ δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι τον πόλεμο. Είναι ένα ασφαλές μέρος και μπορείς να επικεντρωθείς μόνο στη διδασκαλία των παιδιών, όχι στα προβλήματα που μας περιβάλλουν», δήλωσε ο Τριστάπσον στο Al Jazeera, λίγα λεπτά πριν, περίπου τριάντα μαθητές της τρίτης τάξης μπουν ζωηρά στην τάξη του.

Η λέξη «ασφάλεια» είναι η βασική έννοια που επαναλαμβάνουν ακόμη και οι μικρότεροι μαθητές που φοιτούν στο υπόγειο σχολείο.

«Μου αρέσει να διαβάζω εδώ και να συναντώ τους φίλους μου, γιατί είναι ασφαλές», είπε στο Al Jazeera η εννιάχρονη Αλίσα.

Από το 2022, περισσότερο από 100 παιδιά, καθώς και περίπου 3.000 άμαχοι ενήλικες, έχουν χάσει τη ζωή τους στην περιφέρεια του Χαρκόβου εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών με πυροβολικό, συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, drones και πυραύλους.

Μόλις τις τελευταίες ημέρες, ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε ακόμη μία πολυκατοικία στην πόλη, σκοτώνοντας ένα αγόρι εννέα ετών και ένα κορίτσι 13 ετών, καθώς και εννέα ενήλικες.

Στο Χάρκοβο, οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ηχούν πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Πρόσφατα μάλιστα έχει εμφανιστεί και ένας νέος κίνδυνος: ρωσικά drones εξοπλισμένα με καλώδια οπτικής ίνας μήκους αρκετών χιλιομέτρων, τα οποία τα καθιστούν πρακτικά απρόσβλητα από τα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών.

Πηγή: Al Jazeera