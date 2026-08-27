Με σημερινό δημοσίευμά της, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η ιταλική «Repubblica» αναφέρει ότι ο Πούτιν επιζητεί το «τελειωτικό χτύπημα» για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Το ταξίδι του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα φέρεται να συνδέεται με το αίτημα προς το Κρεμλίνο να μην επιτεθεί στις χώρες του ΝΑΤΟ.»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προετοιμάζει μια στρατιωτική κλιμάκωση κατά της Ουκρανίας, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.

Αυτό αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο τρεις πηγές προσκείμενες στο Κρεμλίνο, γεγονός που εγείρει, επίσης, υποψίες για μια εκφοβιστική πρωτοβουλία.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει το ταξίδι στη Μόσχα του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, προκειμένου να προειδοποιήσει τη Ρωσία και να την αποτρέψει από την έναρξη αυτής της νέας επίθεσης ή την πρόκληση προς το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι επρόκειτο για μια αποστολή «ημι-ρουτίνας», από την οποία όμως «θα μπορούσε να προκύψει κάτι καλό».