Ο περίφημος αυτοκινητόδρομος Τρανσφαγκαρασάν στις ρουμανικές Άλπεις είναι διάσημος για δύο πράγματα: τις θεαματικές, ελικοειδείς διαδρομές του και την τακτική παρουσία καφέ αρκούδων στην άκρη του οδοστρώματος.

Στις 26 Ιουλίου, ένας άνδρας αποφάσισε να προσθέσει στη λίστα κι έναν τρίτο παράγοντα: την απόλυτη ψηφιακή απορρόφηση σε περιβάλλον υψηλού κινδύνου!

Σταματημένος στην άκρη του δρόμου, ο πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στην οθόνη του κινητού του. Είτε έστελνε μηνύματα, είτε έλεγχε τις τελευταίες ειδήσεις, το βλέμμα του παρέμενε καρφωμένο στη συσκευή.

Την ίδια ακριβώς στιγμή, μια επιβλητική καφέ αρκούδα αποφάσισε να βγει από το δάσος και να κάνει τη βόλτα της, φτάνοντας κυριολεκτικά μια ανάσα πίσω από την πλάτη του.

Ο άνδρας παρέμεινε ακίνητος για αρκετά δευτερόλεπτα, όχι επειδή εφάρμοσε κάποια τακτική ψυχραιμίας απέναντι στο άγριο ζώο, αλλά επειδή δεν είχε πάρει την παραμικρή μυρωδιά για το τι συνέβαινε πίσω του. Η αρκούδα τον πλησίασε επικίνδυνα κοντά, ενώ οι επιβάτες διερχόμενων οχημάτων παρακολουθούσαν τη σκηνή με κομμένη την ανάσα, κορνάροντας για να τον προειδοποιήσουν.

Όταν τελικά ο ήχος της κόρνας και η έκτη αίσθηση τον έκαναν να γυρίσει το κεφάλι, η αντίδρασή του ήταν ακαριαία. Η οθόνη του κινητού πέρασε σε δεύτερη μοίρα μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, καθώς ο αφηρημένος επισκέπτης εκτέλεσε το πιο γρήγορο σπριντ της ζωής του για να μπει μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό έληξε χωρίς τραυματισμούς, αφήνοντας πίσω του μόνο ένα σοκαριστικό βίντεο και ένα διαρκές μάθημα οδικής και ορεινής ασφάλειας.

Αν βρεθείτε ποτέ στον Τρανσφαγκαρασάν, αφήστε τις ειδοποιήσεις του κινητού στο αθόρυβο και κρατήστε τα μάτια σας δεκατέσσερα, γιατί στην ορεινή Ρουμανία το επόμενο «notification» μπορεί να έρθει με μορφή βρυχηθμού.