Σε έναν δικαστή με ισχυρό θεσμικό αποτύπωμα, τον 92χρονο Alvin K. Hellerstein, βετεράνο της ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ανατέθηκε η υπόθεση κατά του Νικολάς Μαδούρο.

Είναι γνωστός για αποφάσεις που αφορούν στην τρομοκρατία, την εθνική ασφάλεια, αλλά και την προεδρική εξουσία.

Ο Hellerstein, ανώτερος δικαστής από το 2011 στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, έχει προεδρεύσει σε υποθέσεις που προέκυψαν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, καθώς και σε άλλες υποθέσεις που αφορούν στην τρομοκρατία και την εθνική ασφάλεια.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο πρώην στρατηγός και Επικεφαλής των Υπηρεσιών Πληροφοριών της Βενεζουέλας, Ούγκο Καρβαχάλ Μπαρίος, δήλωσε ένοχος ενώπιον του Χέλερσταϊν για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκο-τρομοκρατία και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Hellerstein έχει απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης και τα τελευταία χρόνια, όταν απέρριψε τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ να μεταφερθεί η υπόθεση για τις «σιωπηλές πληρωμές» σε ομοσπονδιακό δικαστήριο.

Ο δικαστής έκρινε ότι οι αποζημιώσεις του Τραμπ προς τον Μάικλ Κοέν, ο οποίος διευκόλυνε τις πληρωμές προς την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Στόρμι Ντάνιελς, δεν αποτελούσαν επίσημες πράξεις που σχετίζονταν με την προεδρία του. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αμφισβητεί την απόφαση αυτή.

Την Άνοιξη, ο Hellerstein εξέδωσε απόφαση που ανέστειλε τη χρήση του νόμου Alien Enemies Act από την Κυβέρνηση Τραμπ για την απέλαση Βενεζουελάνων και επέκρινε την πρακτική απέλασης ανθρώπων σε ξένες φυλακές «με ελάχιστη ελπίδα για δίκαιη διαδικασία ή επιστροφή».

Ο Ορθόδοξος Εβραίος δικαστής είναι γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1933, υπηρέτησε στη Στρατιωτική Εισαγγελία του Αμερικανικού Στρατού, άσκησε δικηγορία στον ιδιωτικό τομέα και τον Μάιο του 1998 διορίστηκε ομοσπονδιακός δικαστής για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από τον τότε Πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Είναι ένας από τους μακροβιότερους εν ενεργεία δικαστές.

Έχει επίσης διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε ορισμένες από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προέδρευσε σε αγωγές αστικής αποζημίωσης που υπέβαλαν θύματα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, στην υπόθεση σεξουαλικών παρενοχλήσεων από τον παραγωγό ταινιών Χάρβεϊ Έπσταϊν και στην υπόθεση εναντίον του πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ, Μάικλ Κόεν.

Σύμφωνα με την El Pais, «αυτός ο δικαστής χειρίζεται επίσης την υπόθεση εναντίον του πρώην στρατηγού της Βενεζουέλας, Ούγκο Αρμάντο “Πόλο” Καρβαχάλ, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Η κατάθεση αυτού του πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος των Τσαβιστών, ο οποίος αποφάσισε να συνεργαστεί με τις Αρχές, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δίκη του Μαδούρο. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Καρβαχάλ δήλωσε ένοχος για τέσσερις κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκρατία στο ίδιο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, όπου θα δικαστεί ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας».

Ο Hellerstein, ο οποίος σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ξεκίνησε την καριέρα του ως γραμματέας στο δικαστήριο του οποίου προεδρεύει τώρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εκδώσει αιτιολογημένες αποφάσεις και έχει φήμη για την αμεροληψία του, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα. Έχει γράψει ότι ο τρόπος με τον οποίο ένας δικαστής αποφασίζει για μια υπόθεση δεν πρέπει να εξαρτάται από τη θρησκευτική του εκπαίδευση, τη θρησκευτική του ταυτότητα ή τις θρησκευτικές του αξίες.

Μαδούρο: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρθηκε τη Δευτέρα (5/1) υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο δικαστήριο της Νέα Υόρκης προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες, μετά τη σύλληψή του στο Καράκας, στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ, η οποία άνοιξε τον δρόμο για τα σχέδια της Ουάσινγκτον να ασκήσει έλεγχο στη χώρα με τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα.

Η μεταγωγή του έγινε με ελικόπτερο, προκειμένου να μην ρισκάρουν τη μεταφορά του σε ώρα αιχμής στους δρόμους της Νέα Υόρκης.

Πλάνα από το δικαστήριο της Νέας Υόρκης:

Ο 63χρονος καθαιρεθείς Πρόεδρος της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, όπως και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, η οποία απομακρύνθηκε βίαια από το Καράκας κατά την επιχείρηση του Σαββάτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί κομάντος εισέβαλαν με ελικόπτερα, με την υποστήριξη μαχητικών αεροσκαφών και ναυτικών δυνάμεων, προκειμένου να συλλάβουν το ζευγάρι.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά του Μαδούρο:

Από τον πρώην δικηγόρο του Ασάνζ θα εκπροσωπηθεί ο Μαδούρο

Παράλληλα, ο Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί από τον Μπάρι Πόλακ, έναν έμπειρο δικηγόρο που εκπροσώπησε τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ και πρώην εσωτερικό λογιστή της Enron, σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου.

Ο Πόλακ εργάζεται για την εταιρεία Harris St. Laurent & Wechsler LLP.

Βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας αποδοχής ενοχής, με την οποία ο Ασάνζ ομολόγησε την ενοχή του το 2024 για ένα μόνο κακούργημα: τη δημοσίευση στρατιωτικών μυστικών των ΗΠΑ.

Το κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκο-τρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.

Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες «διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκο-τρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

