Σοβαρές ανησυχίες για τη νέα ανάφλεξη μεταξύ του Ισραήλ και της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ στον Λίβανο εξέφρασε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

«Ανησυχούμε πολύ για την ανταλλαγή πυρών κατά μήκος της Μπλε Γραμμής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, αναφερόμενος στη γραμμή οριοθέτησης που έχει χαράξει ο ΟΗΕ και χωρίζει τον Λίβανο από το Ισραήλ και τα Υψίπεδα του Γκολάν. Όπως τόνισε, πρόκειται για μια κατάσταση «που αλλάζει πολύ γρήγορα».

Ο Ντουζαρίκ ανέφερε ότι ο ΟΗΕ είναι ενήμερος τόσο για τα πλήγματα κατά του Ισραήλ — για τα οποία ανέλαβε την ευθύνη η Χεζμπολάχ — όσο και για τα ισραηλινά αντίποινα στον Λίβανο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, από τα ισραηλινά πλήγματα στα βόρεια της Μπλε Γραμμής σκοτώθηκαν 31 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμη.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να σεβαστούν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ.

Η νέα κλιμάκωση σημειώνεται μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πραγματοποιήθηκε σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το Ιράν, με τα επακόλουθα μαζικά ισραηλινά πλήγματα να επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή.