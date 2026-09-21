Τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας και τη στενή σύμπλευση ανάμεσα στη Μόσχα και την Άγκυρα, με φόντο τις κρίσιμες γεωπολιτικές ισορροπίες, επιβεβαιώνουν οι νεότερες τοποθετήσεις από τη ρωσική διπλωματία.

Όπως έκανε γνωστό το ειδησεογραφικό πρακτορείο Interfax, μεταφέροντας τις δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας Μαρίας Ζαχάροβα, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή και ουσιαστικό συντονισμό.

Η Ζαχάροβα σχολίασε τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποίος είπε ότι η Άγκυρα έστειλε στην Μόσχα μια πρόταση που έχει ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μαύρη Θάλασσα και περιμένει μια απάντηση, μετέδωσε το Interfax.

«Οι εργασίες διεξάγονται σε στενή συνεργασία με την Άγκυρα», ανέφερε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το Interfax.