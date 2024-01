Σε προγραμματισμένη επέμβαση υποβλήθηκε η Κέιτ Μίντλετον.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Πριγκίπισσα Κέιτ θα παραμείνει στο νοσοκομείο 10 με 14 ημέρες και δεν θα επιστρέψει στα καθήκοντά της, πριν το Πάσχα, προκειμένου να αναρρώσει.

Συγκεκριμένα εκπρόσωπος του βασιλικού ζεύγους είπε: «Η Βασιλική Υψηλότητα, η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη χθες στην Κλινική του Λονδίνου για προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν επιτυχής και αναμένεται ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο για δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες, πριν επιστρέψει στο σπίτι για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Με βάση τις τρέχουσες ιατρικές συμβουλές, είναι απίθανο να επιστρέψει στις δημόσιες υποχρεώσεις μέχρι μετά το Πάσχα.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η δήλωση. Ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη ομαλότητα για τα παιδιά της και επιθυμεί να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί να ζητήσει συγγνώμη από όλους τους ενδιαφερόμενους για το γεγονός ότι πρέπει να αναβάλλει τις επερχόμενες δεσμεύσεις της. Ανυπομονεί να αποκαταστήσει όσο το δυνατόν περισσότερες, το συντομότερο δυνατό».

A statement from Kensington Palace pic.twitter.com/6h3BCrqj5L

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 17, 2024