Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, κηδεύτηκε ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Σερβάντες, γνωστός ως «Ελ Μέντσο», τη Δευτέρα (3/3) σε χρυσό φέρετρο, παρουσία συγγενών και φίλων, που στην πλειονότητά τους επέλεξαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους.

Ο πρώην ηγέτης του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation Cartel (CJNG) έχασε τη ζωή του έπειτα από τραυματισμό κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με μεξικανικές ειδικές δυνάμεις, οι οποίες επιχείρησαν να τον συλλάβουν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ο 59χρονος θεωρούνταν ο πλέον καταζητούμενος εγκληματίας στο Μεξικό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικηρύξει τη σύλληψή του με 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η νεκρική πομπή κατευθύνθηκε σε κοιμητήριο στη Γκουανταλαχάρα, όπου μπάντα έπαιζε ranchero και narcocorridos, τραγούδια που εξυμνούν μορφές του οργανωμένου εγκλήματος. Ανάμεσά τους ακούστηκε και το παραδοσιακό κομμάτι «El Muchacho Alegre», τη στιγμή που το χρυσό φέρετρο έφθανε στο παρεκκλήσι του νεκροταφείου.

Πριν από την τελετή, πέντε φορτηγά χρειάστηκαν για τη μεταφορά δεκάδων ανθοδεσμών, πολλές εκ των οποίων είχαν αποσταλεί ανώνυμα. Ξεχώρισε μία σύνθεση σε σχήμα κόκορα, αναφορά σύμφωνα με τοπικά μέσα, στην αγάπη του εκλιπόντος για τις κοκορομαχίες.

Παρά την υπέρμετρη πολυτέλεια, ο τάφος του χαρακτηρίστηκε σχετικά λιτός σε σύγκριση με τα επιβλητικά μαυσωλεία άλλων βαρόνων ναρκωτικών στο Μεξικό. Υπό την ηγεσία του Οσεγκέρα, το CJNG εξελίχθηκε σε μία από τις ισχυρότερες διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις, επεκτείνοντας τη δράση του από την πολιτεία Χαλίσκο σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο θάνατός του θεωρήθηκε σημαντική επιτυχία για την κυβέρνηση της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία βρίσκεται υπό πίεση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εντείνει τη μάχη κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, αναλυτές εκφράζουν ανησυχία ότι το κενό εξουσίας που δημιουργήθηκε, ενδέχεται να πυροδοτήσει εσωτερικές συγκρούσεις στους κόλπους του καρτέλ, οδηγώντας σε νέο κύμα βίας σε πολλές περιοχές του Μεξικού.