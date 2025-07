Ήταν η αγκαλιά που θα μπορούσε να κοστίσει πάνω από 30 εκατομμύρια λίρες και τη θέση του CEO της εταιρείας δεδομένων Astronomer.

Ένα ζευγάρι που αγκαλιαζόταν ζεστά σε μια συναυλία των Coldplay, όταν η σκηνή εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη του χώρου, αποκαλύφθηκε ότι είναι ο πλούσιος Άντι Μπάιρον, 50 ετών, CEO της εταιρείας Astronomer και η 56χρονη επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού της , Κρίστιν Κάμποτ.

