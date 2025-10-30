Σε εμπορική συμφωνία κατέληξαν σήμερα στη συνάντησή τους οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη: των ΗΠΑ και της Κίνας.

Στη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ είχαν συνομιλίες για περίπου μία ώρα και 40 λεπτά, σύμφωνα με τη CCTV.

Chinese President Xi Jinping praises President Trump’s peacemaking efforts across the world and says he is ready to continue working toward improved China/U.S. relations. pic.twitter.com/PtBTBNpU3Z — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 30, 2025

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%.

Ειδικότερα για τη φαιντανύλη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα μειώσει τους δασμούς στο 10% από 20%.

Παράλληλα, ένας Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο Τραμπ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Στην Κίνα τον Απρίλιο

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα γίνει και επίσκεψη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

President Trump said the U.S. and China have a one-year agreement in place that will be extended. He’ll visit China in April & President Xi will visit the U.S. soon. Which signals tariffs and trade barriers are unlikely to escalate near term.pic.twitter.com/sl4IhTKOzT — Shay Boloor (@StockSavvyShay) October 30, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν συζήτησε για το υπερσύγχρονο τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Blackwell της εταιρείας κατασκευής τσιπ Nvidia κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

«Νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπουσάν, προσθέτοντας ότι οι δασμοί που επιβάλλονται στις κινεζικές εισαγωγές θα μειωθούν στο 47% από 57%.

«Με τις δύο χώρες να είναι ολοένα και πιο πρόθυμες να παίξουν σκληρά σε τομείς οικονομικού και γεωπολιτικού ανταγωνισμού, παραμένουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει οποιαδήποτε εμπορική ύφεση» αναφέρει στο ρεπορτάζ του το Reuters.

Εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πως έδωσε εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, σπάζοντας μια 30ετή παύση, αφού η τελευταία πυρηνική δοκιμή από τις ΗΠΑ έγινε το 1992.

Μάλιστα, αιτιολόγησε την απόφασή του υποστηρίζοντας πως «δεν είχε άλλη επιλογή» αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις (Ρωσία) προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν περισσότερα πυρηνικά όπλα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Αυτό επιτεύχθηκε, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων οπλικών συστημάτων, κατά τη διάρκεια της πρώτης μου θητείας (στον Λευκό Οίκο)», αναφέρει ο πρόεδρος Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, συμπληρώνοντας πως επί του παρόντος η Ρωσία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο και η Κίνα το τρίτο, αλλά ενδέχεται να το αυξήσουν σε ανάλογα επίπεδα την επόμενη πενταετία.

Με πληροφορίες από Reuters & skai.gr