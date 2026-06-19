Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, που τίθεται σε άμεση ισχύ από το απόγευμα της Παρασκευής (19/6) και συγκεκριμένα στις 4 μ.μ. τοπική ώρα, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο αξιωματούχος στο παρασκήνιο, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία με τη βοήθεια του Ιράν.

«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Η τελευταία εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά το θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο.

Με αφορμή τις απώλειες αυτές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είχε ορκιστεί για εκδίκηση εναντίον της Χεζμπολάχ.

Υπενθυμίζεται ότι η προγραμματισμένη για σήμερα συνάντηση αμερικανικών και ιρανικών αντιπροσωπειών στην Ελβετία δεν θα πραγματοποιηθεί, ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ανέβαλε την αναχώρησή του για τη Γενεύη, σε μια εξέλιξη που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή.