Σε «ελεύθερη πτώση» φαίνεται να βρίσκεται η δημόσια εικόνα της Μελάνια Τραμπ, καθώς νέα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε από το CNN καταγράφει ιστορικά αρνητικό ρεκόρ για Πρώτη Κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η καθαρή αποδοχή της διαμορφώνεται στο -12, επίδοση η οποία σύμφωνα με τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία, αποτελεί τη χειρότερη που έχει σημειωθεί ποτέ στο συγκεκριμένο στάδιο μιας προεδρικής θητείας. Το εύρημα αυτό την τοποθετεί στην τελευταία θέση μεταξύ των σύγχρονων Πρώτων Κυριών.

Η σύγκριση με τη δημοτικότητα των προηγούμενων Πρώτων Κυριών, είναι αποκαλυπτική αλλά και εξαιρετικά δυσάρεστη για τη Μελάνια: την ίδια περίοδο, η Νάνσι Ρέιγκαν απολάμβανε δημοφιλία της τάξης του +50, ενώ σημαντικά υψηλότερα ποσοστά είχαν καταγράψει και άλλες σύζυγοι προέδρων, όπως η Μισέλ Ομπάμα, η Λόρα Μπους και η Χίλαρι Κλίντον.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εικόνα της Μελάνια Τραμπ παραμένει «αδύναμη» και ασταθής, με τη δημόσια παρουσία της να χαρακτηρίζεται περιορισμένη και συχνά αποστασιοποιημένη. Σε αντίθεση με τις προκατόχους της που ανέπτυξαν έντονη δημόσια δράση και κοινωνικές πρωτοβουλίες, η ίδια δεν κατάφερε να διαμορφώσει ένα ισχυρό και δομημένο δημόσιο προφίλ.

Παράλληλα, η αρνητική αυτή επίδοση δεν μπορεί να μην συσχετιστεί από το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Η έντονη πόλωση που συνοδεύει την πολιτική πορεία του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να επηρεάζει συνολικά και την εικόνα της Πρώτης Κυρίας, ενισχύοντας τις αρνητικές αξιολογήσεις.

Η συγκεκριμένη δημοσκοπική καταγραφή δεν αποτελεί απλώς ένα στιγμιαίο εύρημα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που αναδεικνύει τη δυσκολία της Μελάνια Τραμπ να κερδίσει τη συμπάθεια της αμερικανικής κοινής γνώμης.

Επιπλέον, οι «σκιές» που έχουν μείνει από την φημολογούμενη εμπλοκή της στο πολύκροτο σκάνδαλο του Έπστιν, σίγουρα δεν έχουν επηρεάσει θετικά μία μεγάλη μερίδα των δήθεν προοδευτικών αλλά κατά τα άλλα πολύ συντηρητικών Αμερικανών.

Melania Trump On Epstein File 📃 She said “To be clear, I never had relations with Epstein or his accomplice Maxwell.” “I never been friends with Epstein. Donald and I were invited to the same parties as Epstein from time to time.”#USA #Trump #Melania #MelaniaTrump #epstein pic.twitter.com/JNxbvc8ckZ — Globe Wire 24 🌍 (@Globewire24) April 9, 2026

CNN, Yahoo News