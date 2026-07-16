Η ηγεσία της ευρωπαϊκής δύναμης στην Ερυθρά Θάλασσα περνά σε ελληνικά χέρια. Ο Έλληνας αντιναύαρχος Βασίλειος Γρυπάρης ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντα του Force Commander για την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες», η οποία έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην εξαιρετικά κρίσιμη περιοχή του Κόλπου του Άντεν και της Ερυθράς Θάλασσας.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Ιουλίου πάνω στο κατάστρωμα της ιταλικής φρεγάτας Bergamini, όπου ο Έλληνας αξιωματικός παρέλαβε τη σκυτάλη της διοίκησης από τον Ιταλό ομόλογό του, αντιναύαρχο Μίλος Αργκεντόν.

Επισημάνεται, δε, ότι τις προηγούμενες ημέρες το πλήρωμα της ελληνικής φρεγάτας «Ψαρά» είχε τιμηθεί με το μετάλλιο EUNAVFOR ASPIDES.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και υποστηρίζει την ασφαλή πλεύση εμπορικών πλοίων σε κρίσιμες ναυτικές οδούς.