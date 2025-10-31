Φορώντας το καλύτερό τους χαμόγελο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κι η πάντα λαμπερή Μελάνια, μοίρασαν γλυκά εδέσματα και μικρά δώρα στα παιδιά των μελών της κυβέρνησης  Τραμπ και των εργαζομένων στο Λευκό Οίκο, χθες βράδυ (30/10).

Το προεδρικό ζεύγος μπήκε για τα καλά στο εορταστικό κλίμα του Halloween και κρατώντας τεράστιους σάκους με γλυκίσματα έδωσε χαρά στους μικρούς του φίλους.

 

Δεκάδες παιδιά, ντυμένα ως πριγκίπισσες, φαντάσματα ακόμη και φρούτα, στήθηκαν στην ουρά του Λευκού Οίκου για να πάρουν γλυκά, από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ.

Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του και το πολύωρο ταξίδι επιστροφής για την Ουάσινγκτον από την Ασία όπου βρισκόταν σε περιοδεία, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε αντάξια στο πλευρό της αγαπημένης του Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν μαζί την ατμόσφαιρα την παράδοση του Halloween.

Ένα από τα πιο έξυπνα αποκριάτικα σύνολα, ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.

Πηγή: ABC News: 

