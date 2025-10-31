Φορώντας το καλύτερό τους χαμόγελο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κι η πάντα λαμπερή Μελάνια, μοίρασαν γλυκά εδέσματα και μικρά δώρα στα παιδιά των μελών της κυβέρνησης Τραμπ και των εργαζομένων στο Λευκό Οίκο, χθες βράδυ (30/10).

Trump and Melania emerge for White House Halloween to the strains of Michael Jackson’s ‘Thriller’ pic.twitter.com/HamGLa6RMX — Danny Kemp (@dannyctkemp) October 30, 2025

Το προεδρικό ζεύγος μπήκε για τα καλά στο εορταστικό κλίμα του Halloween και κρατώντας τεράστιους σάκους με γλυκίσματα έδωσε χαρά στους μικρούς του φίλους.

2025 Halloween at the White House President Trump and First Lady Melania are both truly the BEST! 🎃👻🎃👻🎃👻🎃👻🎃 pic.twitter.com/FPXyH3wjiL — American USMC Veteran ❤️🇺🇸 (@MarineF18ret) October 31, 2025

Δεκάδες παιδιά, ντυμένα ως πριγκίπισσες, φαντάσματα ακόμη και φρούτα, στήθηκαν στην ουρά του Λευκού Οίκου για να πάρουν γλυκά, από το πρώτο ζεύγος των ΗΠΑ.

Halloween at the White House! 🎃

Thank you President Trump, and First Lady Melania Trump for circling back and MAKING AMERICA GREAT AGAIN pic.twitter.com/sZ8pl2ZtDc — SANTINO (@MichaelSCollura) October 30, 2025

Παρά το ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμά του και το πολύωρο ταξίδι επιστροφής για την Ουάσινγκτον από την Ασία όπου βρισκόταν σε περιοδεία, ο Αμερικανός πρόεδρος στάθηκε αντάξια στο πλευρό της αγαπημένης του Μελάνια Τραμπ και απόλαυσαν μαζί την ατμόσφαιρα την παράδοση του Halloween.

Ένα από τα πιο έξυπνα αποκριάτικα σύνολα, ανήκε σε μια οικογένεια που έστησε ολόκληρο «βαγόνι» drive-thru ενός McDonald’s.

