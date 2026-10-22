Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η Γαλλία ενόψει του νέου κύκλου διαδηλώσεων που αναμένεται το Σαββατοκύριακο, στον απόηχο των σοβαρών επεισοδίων που ακολούθησαν τις μαζικές κινητοποιήσεις για τη δημόσια παιδεία.

Οι αρχές διατηρούν ισχυρά μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι και σε άλλες μεγάλες πόλεις, επιστρατεύοντας την αστυνομία, τη χωροφυλακή αλλά και ειδικό αντιτρομοκρατικό σώμα του στρατού που συστάθηκε το 2015. Στόχος της παρουσίας του στρατού είναι η προστασία επιχειρήσεων και υποδομών, ώστε να αποδεσμευτούν οι αστυνομικές δυνάμεις για επιχειρήσεις στους δρόμους.

Για τον καθορισμό του επιχειρησιακού σχεδίου ο Γάλλος πρόεδρος συγκαλεί εκτάκτως συνεδρίαση, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας παρατείνεται έως τις 26 Οκτωβρίου. Στο Παρίσι απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις από τις 8 το βράδυ, ενώ στην Πλατεία Δημοκρατίας ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ έως τις 6 το πρωί.

Παράλληλα, ενώσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων απευθύνουν έκκληση για ακύρωση ή αναβολή των διαδηλώσεων, φοβούμενες νέες εκτεταμένες ζημιές.

Οργή Μακρόν για τις δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου

Ο Εμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά ξένων ηγετών, κατηγορώντας τους ότι κάνουν προεκλογική εκστρατεία στην πλάτη της Γαλλίας με σχόλια απαράδεκτα και ανόητα. Από την Ντόχα του Κατάρ, ο Γάλλος πρόεδρος κατήγγειλε τη χειραγώγηση της ενημέρωσης και τη χρήση ψευδών εικόνων παραγόμενων από τεχνητή νοημοσύνη, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί εισβολής μεταναστών και ισλαμιστών.

Οι δηλώσεις αυτές αποτελούσαν αιχμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ομιλία του στο Κάνσας ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία λεηλατείται από τζιχαντιστές και κομμουνιστές, αλλά και για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που υποστήριξε ότι η χώρα υπέκυψε στο εξτρεμιστικό Ισλάμ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της Μαρίν Λεπέν, η οποία κατηγόρησε τον Μακρόν για θεωρίες συνωμοσίας, υποστηρίζοντας ότι οι εικόνες της καταστροφής αποτυπώνουν τη θλιβερή πραγματικότητα της δεκαετούς διακυβέρνησής του.

Πολιτική αντιπαράθεση και αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Στο εσωτερικό μέτωπο, οι προσπάθειες του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί για αποκλιμάκωση μέσω επαφών με τα συνδικάτα δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Η γενική γραμματέας της CGT, Σοφί Μπινέ, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πλήρη αδιαφορία απέναντι στα αιτήματα των εργαζομένων, προειδοποιώντας ότι η στάση αυτή εντείνει την οργή και καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της 5ης Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται γύρω από την κλιμάκωση της βίας. Νέο βίντεο από τον εμπρησμό του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ οδήγησε στη σύλληψη υπόπτου που φέρεται να ανήκει στην άκρα αριστερά, με τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος Καρολίν Γιαντάν να καταδικάζει τις επιθέσεις ως ανεπίτρεπτες σε ένα κράτος δικαίου. Στον αντίποδα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, κατήγγειλε την κυβερνητική υποκρισία, αναφερόμενη σε σοβαρούς τραυματισμούς διαδηλωτών στο Σεντ-Ετιέν και τη Μιλούζ.

Αλληλοκατηγορίες για την προέλευση της βίας

Η γαλλική ακροδεξιά εστιάζει την κριτική της στην εμπλοκή ξένων στοιχείων, με τη Μαρίν Λεπέν να ζητά αυστηρότερους συνοριακούς ελέγχους για την αποτροπή οργανωμένων ομάδων κουκουλοφόρων από τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Απεναντίας, η Ανυπότακτη Γαλλία απορρίπτει κάθε κατηγορία για συμμετοχή στα επεισόδια, με τον Ζαν-Λικ Μελανσόν να απευθύνει έκκληση προς τους υποστηρικτές του για ειρηνική διαδήλωση και περιφρούρηση της τάξης.