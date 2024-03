Ρωσικός πύραυλος κρουζ που εξαπολύθηκε κατά στόχων στη δυτική Ουκρανία νωρίς σήμερα το πρωί παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

«Στις 24 Μαρτίου στις 04:23 πμ (05:23 ώρα Ελλάδος) υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από έναν από τους πυραύλους κρουζ που εξαπολύθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από την αεροπορία μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις με ανάρτησή τους στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Το αντικείμενο εισήλθε στον πολωνικό εναέριο χώρο κοντά στην πόλη Όσερντοβ (Λούμπλιν Βοϊβοντέσιπ) και παρέμεινε εκεί για 39 δευτερόλεπτα. Στη διάρκεια όλης της πτήσης, παρακολουθείτο από στρατιωτικά συστήματα ραντάρ», πρόσθεσαν.

Οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σήμερα την αυγή νέα μαζικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας, οδηγώντας τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις να αυξήσουν το επίπεδο επιφυλακής τους απέναντι στην έντονη στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα σύνορά τους.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων (RSZ) είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι “παρατήρησε έντονη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας” κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε σχέση με τις επιθέσεις στην Ουκρανία.

