Η εξάπλωση του ιού Chikungunya στην Κίνα έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία, με τις αρχές να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό του.

Ανάμεσα στις ενέργειες που έχουν ληφθεί είναι η χρήση κουνουπιέρων, ψεκασμών με απολυμαντικά και ακόμη και drones, για τον εντοπισμό περιοχών όπου αναπαράγονται τα κουνούπια.

Επιπλέον, όσοι δεν φροντίζουν να αδειάζουν στάσιμα νερά απειλούνται με πρόστιμα, που μπορούν να φτάσουν τις 10.000 γουάν (περίπου 1.400 δολάρια).

7.000 κρούσματα στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ

Η επιδημία έχει πλήξει πολλές πόλεις στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, κοντά στο Χονγκ Κονγκ, με την πόλη Φοσάν να καταγράφει 7.000 κρούσματα από τον Ιούνιο του 2025.

Η μετάδοση του ιού γίνεται αποκλειστικά μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών και προκαλεί πυρετό και έντονους πόνους στις αρθρώσεις, αν και τα περισσότερα συμπτώματα υποχωρούν μετά από δύο εβδομάδες.

Οι πιο ευάλωτες ομάδες είναι τα νεαρά άτομα, οι ηλικιωμένοι και όσοι ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες.

Η κρίση έχει ενταθεί λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των υψηλών θερμοκρασιών, κάτι που έχει κάνει την εξάπλωση του ιού πιο έντονη φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές.

Αυτός είναι ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην ιστορία της Κίνας, καθώς στο παρελθόν υπήρχαν μόνο σποραδικά περιστατικά.

