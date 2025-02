Περισσότεροι από 2.500 σεισμοί σημειώθηκαν στην Ελλάδα την περασμένη εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Γι΄ αυτό το λόγο αυξάνονται οι ανησυχίες ότι ένας ισχυρότερος σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι, το οποίο ενδέχεται να φτάσει στις ακτές του Ισραήλ μέσα σε δύο ώρες.

Σε απάντηση, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, δίνοντας οδηγίες στις ομάδες έκτακτης ανάγκης να προετοιμαστούν για την πιθανή απειλή τσουνάμι.

Israel readying for possibility it could face tsunami amid earthquakes in Greecehttps://t.co/s1GYx3k7uJ pic.twitter.com/EizqPsgE4j

— qwerty (@qwerty14117587) February 6, 2025