Σε μια ιδιαίτερα δυσοίωνη διαπίστωση προχωρά νέα επιστημονική μελέτη, σύμφωνα με την οποία η ανθρωπότητα έχει εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή με κατακόρυφη αύξηση της βίας παγκοσμίως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων με τη συμμετοχή κρατών από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ παράλληλα σημειώθηκε τρομακτική άνοδος στις επιθέσεις εναντίον αμάχων.

Τα παραπάνω προκύπτουν από την ετήσια έκθεση «Conflict Trends» του διεθνούς φήμης Ινστιτούτου Ερευνών του Όσλο για την Ειρήνη (PRIO). «Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά θετικά που μπορώ να εξάγω από τα στοιχεία. Συνήθως καταφέρνω πάντα να βρω κάτι θετικό, αλλά φέτος τα νούμερα είναι σοκαριστικά», δήλωσε χαρακτηριστικά η ερευνήτρια του ινστιτούτου, Σίρι Άας Ρούσταντ.

Ρεκόρ 80 ετών στις κρατικές συγκρούσεις

Η ακτινογραφία της παγκόσμιας αστάθειας, όπως αποτυπώνεται στην έκθεση, αναδεικνύει την έκταση του προβλήματος μέσα από συγκεκριμένους αριθμούς:

65 ενεργές συγκρούσεις καταγράφηκαν συνολικά σε όλο τον κόσμο, στις οποίες ενεπλάκη τουλάχιστον ένα κράτος, δηλαδή ο υψηλότερος αριθμός που έχει σημειωθεί από το 1946.

Διπλασιασμός των διακρατικών συγκρούσεων μέσα σε μόλις ένα έτος, φτάνοντας τις 8, γεγονός που αποτελεί επίσης αρνητικό ρεκόρ οκτώ δεκαετιών.

Στις συγκρούσεις αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο πόλεμος στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία (γύρω από τα Υψίπεδα του Γκολάν μετά την ανατροπή του Άσαντ), οι ευρύτερες περιφερειακές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εστίες τριβής ανάμεσα σε Ινδία – Πακιστάν, Αφγανιστάν – Πακιστάν και Καμπότζη – Ταϊλάνδη.

Τρίτη φονικότερη χρονιά από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η μελέτη κατατάσσει το 2025 ως την τρίτη πιο αιματηρή χρονιά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Συνολικά, περίπου 245.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως άμεσο αποτέλεσμα των πολεμικών συγκρούσεων ή της πολιτικής βίας.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, εύρημα αφορά τη στοχοποίηση των πολιτών. Οι θάνατοι αμάχων από εσκεμμένες επιθέσεις εκτοξεύθηκαν στους 76.500, παρουσιάζοντας τρομακτική αύξηση σε σχέση με τους 14.200 που είχαν καταγραφεί το 2024. Σύμφωνα με την έκθεση, η ραγδαία αυτή κλιμάκωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον σφοδρό εμφύλιο πόλεμο που μαίνεται στο Σουδάν, όπου οι σφαγές και οι παρατεταμένες πολιορκίες πόλεων, όπως η Ελ Φάσερ, οδήγησαν σε εκατόμβες θυμάτων.

Ισραήλ και ΗΠΑ

«Αυτό που συμβαίνει τα τελευταία πέντε ή έξι χρόνια είναι ότι έχουμε πολλές μεγάλες συγκρούσεις που μαίνονται ταυτόχρονα και οι οποίες μοιάζει να διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν υπάρχει ανάπαυλα», υπογράμμισε η Ρούσταντ. «Και αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν: αυτό το υψηλό και συνεχές επίπεδο έντασης των συγκρούσεων σε παγκόσμια κλίμακα», είπε, υπενθυμίζοντας ότι ο κόσμος είχε βιώσει αρκετά χρόνια χωρίς καμία σύγκρουση μεταξύ κρατών κατά τη δεκαετία του 2000.

Η έκθεση βασίζεται σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Πρόγραμμα Δεδομένων Συγκρούσεων της Ουψάλα (UCDP), το οποίο συνδέεται με το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα. Διακρίνει τρεις κύριους τύπους οργανωμένης βίας: συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκεται τουλάχιστον ένα κράτος, μη κρατικές συγκρούσεις και μονομερή βία κατά πολιτών.

Το Ισραήλ «είναι ξεκάθαρα μια από τις πιο επιθετικές χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή», σημείωσε η Ρούσταντ αναφερόμενη στην εμπλοκή του σε διάφορων ειδών συγκρούσεις στη Γάζα, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ιράν και εναντίον των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Κάποια περιστατικά βίας αγνοούνται από τη διεθνή κοινότητα σε μεγάλο βαθμό, όπως στην Αϊτή (συμμορίες) ή στην Τανζανία (μετεκλογική βία).

«Υπάρχουν σαφώς περισσότερες εντάσεις στον κόσμο. Μπορούμε να πούμε χωρίς να κάνουμε μεγάλο λάθος ότι οι ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνες. Δεν επιτίθενται μόνο και αυξάνουν τη βία, αλλά υπάρχουν και τα εμπορικά εμπόδια που έχουν επιβάλει» μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, υποστήριξε η ερευνήτρια.

Η Αφρική παραμένει η ήπειρος όπου καταγράφονται οι περισσότερες συγκρούσεις στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον ένα κράτος (29) και ακολουθούν η Ασία, η Μέση Ανατολή, η Βόρεια, η Κεντρική και η Λατινική Αμερική και τέλος η Ευρώπη.