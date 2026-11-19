Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της νότιας Κίνας η πρώτη, έπειτα από απουσία άνω του ενός έτους, διά ζώσης συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η διμερής επαφή των δύο ηγετών, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), λειτούργησε ως προθάλαμος για την άνευ προηγουμένου τριμερή σύνοδο κορυφής που ακολουθεί με τον οικοδεσπότη Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ.

Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης εστίασαν στη διαχυτική υποδοχή, μεταδίδοντας πλάνα από την είσοδο του Αμερικανού προέδρου στην αίθουσα, όπου δείχνοντας τον Ρώσο ομόλογό του αναφώνησε: «Ποιος είναι αυτός; Είναι φίλος μου!». Ακολούθησε θερμή χειραψία και ένα φιλικό χτύπημα στον ώμο από την πλευρά του Τραμπ.

Μπροστά στις κάμερες, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήρε τη μακροχρόνια γνωριμία τους, σημειώνοντας: «Χαιρόμαστε που συναντιόμαστε. Έχουμε εξαίρετη σχέση εδώ και πολλά χρόνια, και νομίζω πως θα μπορούσαν να προκύψουν πολλά θαυμάσια πράγματα από αυτή τη συνάντηση, ή τουλάχιστον να γίνει μια αρχή». Αντίστοιχα, σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε και εκείνος τη χαρά του για τη συνάντησή τους.

Βίντεο από την άφιξη Τραμπ και τη θερμή χειραψία με τον Πούτιν:

Όπως επιβεβαίωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, το βασικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια των περίπου 40 λεπτών που κράτησε το τετ-α-τετ ήταν ο πόλεμος στην Ουκρανία. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις Ουάσιγκτον – Μόσχας, καθώς και ο συντονισμός ενόψει της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κάθισαν κορυφαίοι αξιωματούχοι: τον Ντόναλντ Τραμπ συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ενώ τη ρωσική αντιπροσωπεία απαρτίζαν ο υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο Γιούρι Ουσάκοφ και ο Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του ρωσικού ταμείου άμεσων επενδύσεων και ειδικός απεσταλμένος για τις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία.

Η συνάντηση φαίνεται να άφησε απόλυτα ικανοποιημένη τη ρωσική πλευρά, με τον Ουσάκοφ να δηλώνει στο δίκτυο Vesti πως οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά και ότι ο Πούτιν αποχώρησε σε «εξαιρετική διάθεση».

Ωστόσο, το Κρεμλίνο διευκρίνισε ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν προχώρησε σε βαρυσήμαντες δηλώσεις, κρατώντας κλειστά τα χαρτιά τους ενόψει της πολυαναμενόμενης τριμερούς συνόδου κορυφής που ακολουθεί με το Πεκίνο.