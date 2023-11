Σύμφωνα με την Haaretz, Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχει ξεκινήσει η παράδοση 11 Ισραηλινών ομήρων στον Ερυθρό Σταυρό.

«Η Χαμάς έχει αρχίσει να παραδίδει Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό», επιβεβαίωσαν παράλληλα πηγές από την Αίγυπτο στη Wall Street Journal.

Μάλιστα, σημειώνεται ότι ταυτόχρονα, έξι Ταϊλανδοί πολίτες θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς σύμφωνα με δημοσιεύματα του αιγυπτιακού τηλεοπτικού καναλιού Al-Cairo.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed al Ansari, ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για παράταση της ανθρωπιστικής εκεχειρίας για δύο επιπλέον ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας.

The State of Qatar announces, as part of the ongoing mediation, an agreement has been reached to extend the humanitarian pause for an additional two days in the Gaza Strip.

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) November 27, 2023