Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στην Τεχεράνη, η τελετή για την κηδεία του Αλί Λαριτζανί, του de facto ηγέτη του Ιράν, του γιού του Μορτέζα και του διοικητή της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, Γκολαμρεζά Σολεϊμανί.

Παράλληλα, η τελετή αφορά και τους 84 ναύτες, «μάρτυρες» που σκοτώθηκαν όταν ο αμερικανικός στρατός βύθισε το ιρανικό πολεμικό πλοίο «Ίρις Ντένα» στις 4 Μαρτίου.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στην πλατεία Ενγκελάμπ της Τεχεράνης. Αποχαιρετούν φανερά συγκινημένοι τα ηγετικά στελέχη του καθεστώτος, κλαίγοντας, ζητωκραυγάζοντας και με σημαίες στα χέρια.

