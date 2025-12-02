Λίγο μετά τις 18:30 της Τρίτης, 2 Δεκεμβρίου, ξεκίνησε η συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έναρξη της συζήτησης έγινε γνωστή με μια φωτογραφία από το εσωτερικό του Κρεμλίνου, που δόθηκε στον Τύπο.

Σύμφωνα με το Sky News, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, είπε στον Πούτιν «χαίρομαι πολύ που σας βλέπω». Χαρακτήρισε επίσης τη Μόσχα «υπέροχη πόλη» και είπε ότι απόλαυσε μια «όμορφη βόλτα» στην περιοχή.

Στα δεξιά του Πούτιν βρίσκεται ο Σύμβουλος Εξωτερικής Πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, ενώ δύο θέσεις στα αριστερά του κάθεται ο ειδικός απεσταλμένος της Ρωσίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ.

Απέναντί τους, ο Γουίτκοφ κάθεται στη μέση, με τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στα αριστερά του.

Στο τραπέζι κάθονται και διερμηνείς.