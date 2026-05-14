Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές σήμερα στο Πεκίνο τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του κέντρου της κρατικής εξουσίας στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιενανμέν, στολισμένης με τα χρώματα των εθνικών συμβόλων των δυο χωρών.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία μετά την άφιξη του Τραμπ με αυτοκινητοπομπή στα σκαλιά του κτηρίου.

BREAKING: President Trump meets Chinese President Xi Jinping at the Great Hall of People in Beijing. pic.twitter.com/2VndUX993g — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Ο Σι, χαιρέτησε μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπάρξει έντονος επικριτής του Πεκίνου.

Ο Τραμπ και ο Σι στάθηκαν στο κέντρο, ενώ η στρατιωτική μπάντα της Κίνας έπαιζε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και στη συνέχεια τον κινεζικό εθνικό ύμνο, με κανονιοβολισμούς να ηχούν στον χώρο.

Μαθητές δημοτικού με πολύχρωμες στολές, κρατώντας σημαίες ΗΠΑ και Κίνας, φώναζαν «καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε» καθώς ο Τραμπ και ο Σι διέσχιζαν την πλατεία.

BREAKING: President Trump receives a warm welcome at the Great Hall of People in Beijing for his meeting with President Xi Jinping. pic.twitter.com/8pbodyQxpW — Fox News (@FoxNews) May 14, 2026

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει επίσης επίσημο δείπνο στο Μέγαρο του Λαού, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς όπου οι αυτοκράτορες της Κίνας προσεύχονταν για καλή σοδειά.

Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, συνοδευόμενος από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, στοιχεία που αντανακλούν τις εμπορικές συμφωνίες που επιδιώκει η Ουάσινγκτον.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την έναρξη επίσημων επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με αιχμή ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικών εντάσεων.

Σι προς Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως «εταίροι και όχι αντίπαλοι», κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο την Πέμπτη.

«Μια σταθερή σχέση Κίνας–ΗΠΑ αποτελεί όφελος για ολόκληρο τον κόσμο. Η συνεργασία ωφελεί και τις δύο πλευρές, ενώ η αντιπαράθεση βλάπτει και τις δύο. Πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι», ανέφερε ο Σι.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι «χαρούμενος» που υποδέχεται τον Τραμπ στην πρώτη του επίσκεψη στην Κίνα από το 2017, σημειώνοντας πως «ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα νέο σταυροδρόμι».

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, κάνοντας λόγο για «φανταστική σχέση» μεταξύ των δύο ηγετών.

Τραμπ: «Φανταστικό μέλλον» ΗΠΑ-Κίνας

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξήρε τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, κάνοντας λόγο για «φανταστική σχέση» μεταξύ των δύο ηγετών.

«Θα έχουμε ένα φανταστικό μέλλον μαζί. Έχω τόσο μεγάλο σεβασμό για την Κίνα, για το έργο που έχετε κάνει. Είστε ένας σπουδαίος ηγέτης», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την έναρξη των συνομιλιών στο Πεκίνο.

Προσδοκίες για εμπορικές συμφωνίες

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν οι επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής.

«Καυτή» είναι και η ατζέντα των συνομιλιών. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών βρίσκεται το εμπόριο.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακωχή στην οποία συμφώνησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο Οκτώβριο. Επιπλέον επιδιώκουν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Ουάσινγκτον να σταματήσει τις έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των κινεζικών εταιρειών, έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Εμπόριο

Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ ξεκίνησε με μια θερμή υποδοχή, όπως «καυτή» είναι και η ατζέντα των συνομιλιών. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών βρίσκεται το εμπόριο.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακωχή στην οποία συμφώνησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο Οκτώβριο. Επιπλέον επιδιώκουν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Ουάσινγκτον να σταματήσει τις έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των κινεζικών εταιρειών, έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Τεχνολογία

Δεύτερον μείζον ζήτημα η τεχνολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα καλέσει το Πεκίνο να ανοίξει για επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Για αυτόν τον λόγο συνοδεύεται από μία μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου, όπως ο Ίλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει βεβαίως ανησυχία για ενδεχόμενη βιομηχανική κατασκοπεία από την Κίνα, γεγονός που έχει οδηγήσει και σε περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ.

Σε αυτό το σημείο πρόεδρος Σι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης αντίστοιχους περιορισμούς στις εξαγωγές κινεζικών σπάνιων γαιών και οι δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία.

Πέρα από τις οικονομικές σχέσεις, υπάρχουν βεβαίως και πολύ κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που φέρνουν τις δύο πλευρές σε αντιπαράθεση.

Ταϊβάν

Το σοβαρότερο για τις διμερείς σχέσεις είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Το τελευταίο διάστημα η Ουάσινγκτον στέλνει μεικτά σήματα.

Από τη μια έχει εγκρίνει μια τεράστια πώληση όπλων στην Ταϊπέι και από την άλλη αποφεύγει να δηλώσει διατεθειμένη να υπερασπιστεί την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι στόχος των Αμερικανών σε αυτό το ταξίδι είναι να μην αποτελέσει η Ταϊβάν πηγή εντάσεων.

Στενά του Ορμούζ

Όλες αυτές οι συζητήσεις θα διεξαχθούν βεβαίως υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσει από τον Σι να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό είναι κάτι που βεβαίως συμφέρει και την Κίνα καθώς είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν ωστόσο εξίσου βέβαιο είναι ότι ο Σι θα ζητήσει ανταλλάγματα για πιέσει την Τεχεράνη.