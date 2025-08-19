Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ προεδρεύουν σήμερα της Συνεδρίασης του «Συνασπισμού των Προθύμων», μία ημέρα μετά τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ευρωπαίους ηγέτες.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι σκοπός της Συνεδρίασης, είναι η ενημέρωση των ηγετών για τα αποτελέσματα των συνομιλιών της Ουάσινγκτον και η συζήτηση για τα επόμενα βήματα στην Ουκρανία.

Good talks with leaders in D.C. yesterday. We achieved two important outcomes that move us closer to a just peace in Ukraine and greater security in Europe. pic.twitter.com/Kx2PiJ5wPz — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 19, 2025

Θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπό την προεδρία του Αντόνιο Κόστα για την ενημέρωση όλων των μελών του για τις συνομιλίες της Ουάσινγκτον.