Ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 14 Μαΐου, στην Ουάσιγκτον ο τρίτος γύρος των διήμερων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, σε μια κρίσιμη προσπάθεια προσέγγισης, πριν από την εκπνοή της ισχύουσας εκεχειρίας την προσεχή Κυριακή, 17 Μαΐου.

Οι συνομιλίες άρχισαν στις 09:00 τοπική ώρα, (16:00 ώρα Ελλάδας), με τις δύο χώρες να εκπροσωπούνται από έμπειρους διπλωμάτες. Ο Λίβανος εκπροσωπείται από τον 76χρονο διπλωμάτη και δικηγόρο Σιμόν Καράμ, γνωστό για τις θέσεις του υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Το Ισραήλ, από την άλλη, εκπροσωπείται από τον 67χρονο πρέσβη Γεσιέλ Λέιτερ, στενό συνεργάτη του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αμερικανική ομάδα αποτελείται από τους πρέσβεις Μάικ Χάκαμπι (στο Ισραήλ) και Μισέλ Ίσα (στον Λίβανο). Σημειώνεται πως ο Πρόεδρος Τραμπ και ο ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, απουσιάζουν λόγω επίσημης επίσκεψης στην Κίνα.

Παρά τις συνομιλίες, το πεδίο των μαχών παραμένει ενεργό.

Στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση οκτώ χωριών στον νότο και εξαπέλυσε νέους βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ. Μόνο το τελευταίο εικοσιτετράωρο αναφέρθηκαν 22 νεκροί, ενώ από την έναρξη του πολέμου (2 Μαρτίου) οι απώλειες στον Λίβανο ξεπερνούν τις 2.800, ανάμεσα στις οποίες τουλάχιστον 200 παιδιά.

Από την άλλη, στο Ισραήλ, σημειώθηκε επίθεση της Χεζμπολάχ με drone στο βόρειο τμήμα της χώρας, η οποία προκάλεσε τραυματισμούς αμάχων.

Αν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει ελπίδες για μια «ιστορική προσέγγιση» και μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Προέδρου του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, η συνάντηση εκκρεμεί. Ο Λιβανέζος Πρόεδρος θέτει ως προϋπόθεση την παύση των επιθέσεων και μια συμφωνία για την ασφάλεια.

Η Βηρυτός στοχεύει στην «εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός» για να σταματήσουν οι καταστροφές και οι θάνατοι, ενώ το Τελ Αβίβ διατηρεί το δικαίωμα πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ, με τον Νετανιάχου να προειδοποιεί πως «όποιος απειλεί το Ισραήλ, θα πεθάνει από δικό του λάθος».

Η Τεχεράνη, στις έμμεσες επαφές της με τις ΗΠΑ, αξιώνει οποιαδήποτε εκεχειρία να περιλαμβάνει τον Λίβανο και τον τερματισμό των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ.

Η εκεχειρία, που είχε παραταθεί στις 23 Απριλίου, παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 17 Μαΐου, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να ελέγχει μια ζώνη κατά μήκος των συνόρων στον νότιο Λίβανο.