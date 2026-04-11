Έφτασε η ώρα της αλήθειας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά από την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που κηρύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν την Μεγάλη Τρίτη ξεκινούν σήμερα (11/04) οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλεύρες.
Στις σημερινές συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς και στο πλευρό του οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς προετοιμάζεται για τις συναντήσεις του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Serena του Ισλαμαμπάντ με τον επικεφαλής της ιρανικής αποστολής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ενώ παρών είναι και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
Σημειώνεται πως δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ χαρακτηρίζει τις συνομιλίες αυτές ως στιγμή «νίκης ή καταστροφής».
Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας αυτών των κρίσιμων συνομιλιών. Καταδρομείς, αστυνομικοί και άλλες μονάδες έχουν στήσει οδοφράγματα σε βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη, κυρίως κατά μήκος των διαδρομών που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι αποστολές.
Ωστόσο η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση να σταματήσουν οι ολοένα πιο αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι τώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση αψηφά την αξίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίζει τις επιθέσεις.
Η παράταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, καταρχήν για δύο εβδομάδες.
Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ απαιτούν οι Αμερικανοί, το ποια θα είναι η συνέχεια στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, το ιρανικό πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, οι διεθνείς κυρώσεις, το πάγωμα ιρανικών πόρων, οι επανορθώσεις που απαιτεί η Τεχεράνη για τον πόλεμο συγκαταλέγονται στα πιο ακανθώδη ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι, με τις δυο θέσεις των δυο πλευρών για αυτά και άλλα ζητήματα να βρίσκονται ακόμη σε πολύ μεγάλη απόσταση.
Διαβάστε τις εξελίξεις της προηγούμενης ημέρας ΕΔΩ.
«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη»
«Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε μετά την προσγείωση του στο Πακιστάν, ο Γκάλιμπαφ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS.
«Η εμπειρία μας στις διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς έχει πάντα συναντήσει αποτυχίες και αθετημένες υποσχέσεις», συνέχισε.
Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, προειδοποίησε το Ιράν να μην «μας παίξει».
BBC: Μπορούν οι ΗΠΑ και το Ιράν να βρουν μια μέση λύση;
Δεν είναι ακόμη σαφές τι θα προκύψει από αυτές τις συνομιλίες. Αυτά που λένε δημόσια και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν πολύ μεταξύ τους.
Το Ιράν και οι ΗΠΑ προσπαθούν να διαμορφώσουν την αφήγηση αυτού του πολέμου και να υπαγορεύσουν μια εικόνα για το ποιος παρακάλεσε ποιον να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για αυτές τις συνομιλίες.
Υπάρχει ακόμη ελπίδα για πιθανή πρόοδο – τουλάχιστον διατηρώντας αυτή την εύθραυστη εκεχειρία. Αλλά υπενθυμίζουμε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν συνομιλούσαν τον Φεβρουάριο, πριν οι απεσταλμένοι της Αμερικής εγκαταλείψουν το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ξεκινήσουν τον πόλεμο με τη βοήθεια του Ισραήλ.
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι η Κίνα ετοιμάζεται να στείλει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν
Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίζονται ότι η Κίνα ετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN.
Το ειδησεογραφικό πρακτορείο αναφέρει ότι οι πληροφορίες καταδεικνύουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την παύση των μαχών για να αποκαταστήσει τα αποθέματα οπλικών συστημάτων.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν ειρηνευτικές συνομιλίες «καλή τη πίστει»
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζει τις προγραμματισμένες ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και προτρέπει και τις δύο πλευρές να ξεκινήσουν αυτές με «καλή τη πίστει».
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι ο Γκουτέρες «καλεί τα μέρη να εκμεταλλευτούν αυτή την διπλωματική ευκαιρία για να δεσμευτούν καλή τη πίστει για μια διαρκή και συνολική συμφωνία, με στόχο την αποκλιμάκωση και την αποτροπή της επιστροφής στις εχθροπραξίες».
«Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει βιώσιμη εναλλακτική λύση στην ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών, σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο Ντουζαρίκ.
Τι σημαίνει για το Πακιστάν η φιλοξενία ειρηνευτικών συνομιλιών;
Το Πακιστάν γιορτάζει τον ρόλο του στη διαμεσολάβηση για την επίτευξη ειρήνης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αφού βοήθησε στη διαπραγμάτευση μιας εκεχειρίας δύο εβδομάδων ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών που θα πραγματοποιηθούν σήμερα στην πρωτεύουσά του, Ισλαμαμπάντ.
Πινακίδες που γράφουν«ISLAMABAD TALKS» είναι ορατές στους δρόμους της πρωτεύουσας, με σημαίες από των ΗΠΑ και του Ιράν, με το έμβλημα του Πακιστάν ανάμεσά τους. Η χώρα κήρυξε μάλιστα διήμερη αργία για να σηματοδοτήσει τον ρόλο της στις ειρηνευτικές συνομιλίες.
Τα διακυβεύματα για τον κόσμο είναι υψηλά, χώρες σε όλο τον κόσμο επιθυμούν να δουν τον τερματισμό των μαχών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.
Η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός κατακλύζουν τα πακιστανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διάφορα memes να γίνονται viral.
«Είναι μια νίκη με την έννοια ότι καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν μπόρεσε να μεσολαβήσει για την κατάπαυση του πυρός και ήμασταν στα πρόθυρα μιας πιθανής καταστροφής. Το Πακιστάν το απέτρεψε αυτό», λέει ο Μπασίτ.