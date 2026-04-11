Έφτασε η ώρα της αλήθειας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μετά από την εκεχειρία των δύο εβδομάδων που κηρύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ- Ισραήλ και Ιράν την Μεγάλη Τρίτη ξεκινούν σήμερα (11/04) οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλεύρες.

Στις σημερινές συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο Τζέι Ντι Βανς και στο πλευρό του οι εκπρόσωποι των ΗΠΑ, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς προετοιμάζεται για τις συναντήσεις του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Serena του Ισλαμαμπάντ με τον επικεφαλής της ιρανικής αποστολής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ενώ παρών είναι και ο υπουργός Άμυνας του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σημειώνεται πως δύο αντιπροσωπείες θα βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ χαρακτηρίζει τις συνομιλίες αυτές ως στιγμή «νίκης ή καταστροφής».

Αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας εξαιτίας αυτών των κρίσιμων συνομιλιών. Καταδρομείς, αστυνομικοί και άλλες μονάδες έχουν στήσει οδοφράγματα σε βασικούς οδικούς άξονες που συνδέουν το αεροδρόμιο με την πόλη, κυρίως κατά μήκος των διαδρομών που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν οι αποστολές.

Ωστόσο η Τεχεράνη θέτει ως προϋπόθεση να σταματήσουν οι ολοένα πιο αιματηρές στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι τώρα, η ισραηλινή κυβέρνηση αψηφά την αξίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας και συνεχίζει τις επιθέσεις.

Η παράταση των εχθροπραξιών στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη, καταρχήν για δύο εβδομάδες.

Το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ απαιτούν οι Αμερικανοί, το ποια θα είναι η συνέχεια στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και όσον αφορά τον εμπλουτισμό ουρανίου του Ιράν, το ιρανικό πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, οι διεθνείς κυρώσεις, το πάγωμα ιρανικών πόρων, οι επανορθώσεις που απαιτεί η Τεχεράνη για τον πόλεμο συγκαταλέγονται στα πιο ακανθώδη ζητήματα που αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι, με τις δυο θέσεις των δυο πλευρών για αυτά και άλλα ζητήματα να βρίσκονται ακόμη σε πολύ μεγάλη απόσταση.

