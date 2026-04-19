Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σκιάθο.

Η φωτιά καίει δασική έκταση και για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 οχήματα.

Από αέρος επιχειρεί και ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού του μετώπου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, λόγω της μορφολογίας της περιοχής και των καιρικών συνθηκών.